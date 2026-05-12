El Gobierno de Pedro Sánchez presume de crear empleo, pero detrás de las cifras se esconde una gran precariedad para los asalariados de España. En concreto, uno de los últimos informes del Ministerio de Hacienda muestra que el 60,53% de los trabajadores de España cobran menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), con datos del 2024. En aquel año, este sueldo se situaba en 15.876 euros anuales.

Por tanto, más de la mitad de los asalariados perciben menos de 24.000 euros al año (1,5 veces 15.876 euros es igual a 23.814 euros). En total, 12,5 millones de personas se encuentran en esta situación, siendo el total de los trabajadores 20,6 millones de personas, según este informe.

En ese sentido, la mayor parte de los trabajadores, 4,85 millones, se encuentra en el rango de entre 1 y 1,5 veces el SMI. O lo que es lo mismo, la mayor parte de los españoles cobra entre 15.876 euros al año y 23.814 euros. El salario medio en esta franja se encuentra en los 19.609 euros.

El siguiente colectivo más numeroso es aquel que se encuentra entre 0 euros y 0,5 veces el SMI, es decir, 7.938 euros anuales. Un total de 3,95 millones de españoles están en este grupo, con un sueldo medio de tan sólo 3.356 euros al año.

Por otro lado, el tercer tipo de asalariado más numeroso es aquel que se encuentra en un rango de entre 0,5 y 1 veces el SMI, o lo que es lo mismo, entre 7.938 euros anuales y 15.876 euros. De estos, la media cobra 12.154 euros al año.

Hasta aquí se encuentra el 60,5% de los trabajadores. No obstante, el siguiente colectivo más numeroso y cuarto en cuanto a número de personas que pertenecen a él es el de aquellos que cobran en un rango de 1,5 veces y 2 veces el SMI.

Precariedad en los asalariados españoles

En ese sentido, 2,94 millones de personas perciben entre 23.814 euros al año y 31.752 euros, con un salario medio en este grupo de 27.389 euros. Por tanto, si sumamos este último colectivo, el 75% de los trabajadores españoles cobra menos de 32.000 euros anuales.

El 75% de los trabajadores españoles cobran menos de 32.000 euros anuales

Evidentemente, el resto de rangos salariales ya es mucho menos numeroso que los mencionados. Con tres cuartas partes de los asalariados españoles cobrando menos de 32.000 euros al año, es más fácil percibir el problema de falta de poder adquisitivo que está sufriendo el país.

Con los precios de la vivienda disparados, los jóvenes se ven incapacitados para comprar y, en muchas ocasiones, para alquilar un inmueble. Según los últimos datos, el coste medio del metro cuadrado avanzó en 2025 un 7,5% respecto a 2024, hasta situarse en 1.902 euros, casi un 4% por encima de los 1.832 euros previos a la crisis financiera.

Los precios de los pisos, en 2.186 euros el metro cuadrado, ya superan por mucho el máximo de 2007, que fue de 2.070 euros. En cuestión de un año, de 2024 a 2025, los precios avanzaron un 10,1%.

Según datos del Consejo General del Notariado, los mayores ascensos en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%), Islas Canarias (+12%) y Castilla-La Mancha (+9,6%).

Esto, si se suma a la gran inflación de todos los bienes que ha sufrido España, dibuja un escenario más que preocupante para los ciudadanos, que no viven en su día a día el crecimiento económico del que presume el Ejecutivo socialista.