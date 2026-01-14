Un estudio de InfoJobs revela, como tantos otros antes, que el crecimiento económico que ha experimentado España en los últimos años no ha repercutido realmente en la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos. En esta ocasión, la aplicación para encontrar empleo revela que la mayoría de los trabajadores españoles no han mejorado su capacidad de compra en los últimos dos años, siendo sólo el 28% quien afirma haber ganado terreno a la inflación.

Así, la encuesta realizada por la plataforma refleja que el 38% de los trabajadores ha perdido poder adquisitivo en los últimos dos años, algo que se ve acentuado en la franja de los 55 a 65 años. Por otro lado, el 34% declara que su capacidad de compra se ha mantenido invariable.

En ese periodo, el Producto Interior Bruto (PIB) se incrementó a niveles que rondaron el 3% (una vez descontada la inflación). Sin embargo, organizaciones sobrias como Funcas ya advirtieron que este crecimiento económico tenía una variable que destacaba sobre las otras: la inmigración.

Es decir, que el aumento de la población, especialmente de extranjeros, había provocado que el PIB fuera más alto, pero que, medido en términos relativos (per cápita), la variación era mucho menos destacable. Por tanto, la economía crece porque hay más personas en España y no tanto por un aumento de la productividad.

La nueva encuesta de Infojobs viene a insistir en este problema. Sólo el 28% de los trabajadores declara haber aumentado su poder adquisitivo en los últimos dos años, especialmente los jóvenes de entre 16 y 24 años, que son los que acceden generalmente a un primer puesto de trabajo.

Los españoles pierden poder adquisitivo

Es decir, con todo, estos datos incluyen a aquellos que se incorporan al mercado laboral por primera vez, personas que, por obvios motivos, mejoran su capacidad de compra por poco que comiencen a cobrar. Por tanto, si se descontara este efecto, la situación que se reflejara sería todavía peor para el bolsillo de los españoles.

«Los aumentos percibidos no se están traduciendo en una equiparación real con el coste de la vida», apunta InfoJobs

Tanto es así que únicamente seis de cada diez trabajadores declaran haber percibido un aumento de sueldo en el mismo periodo. Concretamente, el 52% ha mejorado ligeramente su salario, mientras que los que lo han incrementado de forma significativa suponen el 6%. «Los aumentos percibidos no se están traduciendo en una equiparación real con el coste de la vida», apunta InfoJobs.

El portal de empleo señala que la reducción del poder de compra tiene efectos «palpables» en la vida cotidiana de los ocupados. Así, los datos de la encuesta reflejan que la vivienda y las compras básicas concentran casi la mitad del presupuesto mensual (44%), relegando los gastos personales o relacionados con el ocio a algo secundario, mientras que el ahorro supone un 10% del salario.

En este sentido, la presión del gasto en vivienda se intensifica especialmente entre los trabajadores de 25 a 44 años, donde esta partida absorbe una parte muy relevante de su sueldo, el 26% del total.

Entre quienes han visto disminuir su poder adquisitivo en los últimos dos años, la inmensa mayoría, concretamente el 92%, ha tenido que recortar gastos, y en la mayor parte de los casos, la reducción afecta a más de una partida.

De este modo, el ajuste se concentra de manera clara en el ocio y el tiempo libre (el 78%), así como en vacaciones y escapadas (75%), que se convierten en la principal vía de adaptación ante la pérdida de capacidad de compra.

«En conjunto, los datos dibujan un escenario en el que el salario se destina prioritariamente a cubrir lo esencial, y cualquier deterioro del poder adquisitivo obliga a renunciar a elementos vinculados al bienestar y a la calidad de vida», sostiene InfoJobs.