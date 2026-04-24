La precariedad laboral durante el Gobierno de Pedro Sánchez está cambiando el perfil de los que quieren ser funcionarios en España. En concreto, el 40% de los opositores actuales ya tienen un trabajo estable, hijos y más de 35 años, según un estudio realizado por la academia de preparación de oposiciones online Opostal (GDoce). Pese a su estabilidad, las condiciones actuales del mercado laboral están empujando a estas personas a luchar por una plaza pública.

Esto refleja la realidad del empleo que el Ejecutivo socialista presume de estar generando. Y es que el récord en los datos de afiliación esconde un frenazo en el poder adquisitivo y las condiciones laborales de los españoles. Tanto es así que cada vez son más los que buscan refugiarse bajo el paraguas del Estado.

En ese sentido, Opostal asegura que, en estos momentos, preparar una oposición ya no es, para muchas personas, una decisión vocacional ni una salida de emergencia ante el desempleo, como solía ser hasta ahora.

El perfil del opositor de mediana edad con empleo estable se ha disparado un 15% en tan sólo un año, consolidando así una nueva tendencia. La función pública se ha convertido en la única salida real a la imposibilidad de conciliar en el sector privado.

De esta forma, la oposición es, cada vez más, un cálculo deliberado de quien tiene trabajo, familia y ha llegado a la conclusión de que el mercado privado no le va a dar nunca lo que necesita para vivir con equilibrio, es decir, una nómina fija, horario previsible, continuidad garantizada. Las condiciones que la función pública ofrece de forma estructural, fuera de ella, siguen siendo la excepción, según la academia.

La precariedad laboral en España

Así, junto al crecimiento ya documentado de jóvenes menores de 30 años que buscan estabilidad para emanciparse, se consolida con fuerza un segundo perfil, el de las personas de entre 35 y 45 años, en activo, con responsabilidades familiares, que deciden preparar una oposición no para encontrar su primer empleo estable, sino para encontrar un trabajo que les permita, por fin, «estar presentes en su propia vida».

Según datos internos de la academia, este perfil ha crecido un 15% en número de alumnos en el último año y representa ya el 40% de las nuevas matriculaciones, frente al 30% de 2024, consolidándose como el segmento de mayor expansión en la academia.

Opostal asegura que la conciliación lleva años en la agenda pública, pero la realidad del mercado laboral español sigue presentando una brecha profunda entre el discurso y la práctica. Muchas personas de mediana edad, especialmente con hijos en edad escolar o con familiares a cargo, se enfrentan a una contradicción cotidiana: tienen empleo, pero ese empleo no les permite organizarse.

«Horarios extensos, guardias, disponibilidad permanente, imposibilidad de planificar», afirma. «En ese contexto, la Administración Pública no aparece como una meta idealizada, sino como una solución pragmática a un problema muy concreto», aseguran los profesionales.

A este escenario se suma la próxima Oferta de Empleo Público de 2026, que reactiva el interés por las oposiciones en un momento en que la Administración afronta además un reto estructural de relevo generacional. En estos momentos, miles de funcionarios se encuentran en los umbrales de la jubilación, hay nuevas plazas convocadas y una ventana de acceso real para quienes llevan tiempo considerando el salto.

Cambia el perfil de los opositores

El nuevo opositor de mediana edad no responde al estereotipo habitual. No estudia ocho horas al día ni ha podido dejar su trabajo para prepararse a tiempo completo, sino que trabaja, cuida, gestiona una agenda compleja y además estudia, en los márgenes que le deja su vida.

Su decisión no surge de la desesperación, sino de una evaluación fría y realista: Si el mercado privado no le va a dar estabilidad ni previsibilidad en los próximos diez años, la función pública sí puede hacerlo.

«Nos encontramos cada vez más con personas que no vienen a nosotros porque estén en una situación de crisis, sino porque han llegado a una conclusión muy clara: quieren un trabajo que les permita planificar su vida y estar presentes en ella», explica Loly Valiñas Lorenzo, directora de Opostal. «La oposición ya no es un plan B, es el plan A de quien ha entendido qué condiciones laborales necesita para vivir bien», asegura.

Este perfil, apuntan desde la academia, es además uno de los más constantes y comprometidos en el proceso de preparación. La claridad de su motivación se traduce en una mayor capacidad para sostener el esfuerzo a medio plazo, incluso en las etapas más exigentes.

«Preparar una oposición con trabajo, hijos y agenda llena requiere un modelo de formación que se adapte a esa realidad, no que la ignore», defienden. El sistema de Opostal se apoya en dos figuras clave. Por un lado, el profesor es especialista en cada materia.

Por otro lado, el tutor acompaña al alumno en la planificación del estudio, así como en el seguimiento del progreso y la gestión emocional del proceso. Un modelo diseñado para que la oposición quepa en la vida de cada alumno sin exigirle que reorganice todo alrededor de ella.

«La gente de 40 años no puede estudiar como si tuviera 22. Tiene otras responsabilidades, otro ritmo, otra forma de aprender. Pero tiene también algo que a los 22 todavía no se tiene del todo: sabe exactamente por qué lo está haciendo. Y eso, en un proceso tan largo como una oposición, marca una diferencia enorme», añade Valiñas Lorenzo.