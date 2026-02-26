Los notarios confirman lo que lleva meses cuajándose poco a poco. El precio de las viviendas ya supera el máximo histórico de la burbuja inmobiliaria de 2007. El precio medio del metro cuadrado avanzó en 2025 un 7,5% respecto a 2024, hasta situarse en 1.902 euros, casi un 4% por encima de los 1.832 euros previos a la crisis financiera.

Los precios de los pisos, en 2.186 euros el metro cuadrado ya superan por mucho el máximo de 2007, que fue de 2.070 euros. En cuestión de un año, de 2024 a 2025, los precios avanzaron un 10,1%.

Según datos del Consejo General del Notariado, los mayores ascensos en Región de Murcia (+14,4%), Cantabria (+14,4%), Comunidad de Madrid (+13,3%), Islas Canarias (+12%) y Castilla-La Mancha (+9,6%).

A lo largo del año, los precios mostraron un crecimiento sostenido durante todos los trimestres, con tasas interanuales oscilando entre el 6% y el 9% y apuntan desde el Notariado que «la dinámica alcista en los precios no muestra síntomas de ralentizarse».

Crece la compraventa de viviendas

Por su parte, la compraventa de viviendas aumentó un 4,4% en 2025 en comparación al año anterior, hasta alcanzar las 752.661 operaciones, el segundo mayor valor de la serie histórica, tras las 853.568 operaciones del año 2007, mientras que los préstamos para adquisición de vivienda aumentaron un 13,7%, hasta los 389.090 operaciones.

Respecto a las compraventas, el número de operaciones en el primer trimestre fue especialmente intenso, produciéndose un total de 184.952 operaciones, un 14,6% más que en 2024, en los siguientes dos trimestres se produjo una notable desaceleración en ese crecimiento y se cerró el año con tasas interanuales negativas en cada uno de los tres meses del último trimestre.

Por tipo de vivienda, al cierre de 2025 las compraventas de pisos aumentaron un 2,3% interanual, alcanzando las 567.564 unidades y todavía por debajo de las 675.187 de 2007. Por su lado, la compraventa de viviendas unifamiliares avanzaron un 11,5%, hasta llegar a las 185.097 unidades y superar el máximo histórico de 178.381 operaciones de 2007.