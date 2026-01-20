El aviso de un experto en economía sobre la burbuja inmobiliaria que afecta a España: «Este año…»

España cerró el año 2025 con máximos históricos en el precio de la vivienda, con un incremento anual similar a los años de la temida burbuja inmobiliaria. Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión, ha dado su pronóstico sobre lo que ocurrirá en 2026 con el precio de la vivienda en España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión de este experto sobre la burbuja inmobiliaria que afecta al precio de la vivienda.

¿Seguirá subiendo el precio de la vivienda en 2026? Esta es la pregunta del millón después de que el año 2025 finalizara con números de récord en lo que respecta al precio de la vivienda en España. El mes de diciembre finalizó con un incremento anual del 16,2% hasta llegar a un precio de 2.639 el metro cuadrado. El incremento trimestral fue del 4,8% y el mensual por encima del 1%. Y todo hace indicar que los precios seguirán al alza en los próximos meses, viendo las últimas políticas intervencionistas del Gobierno que han provocado incertidumbre entre los generadores de oferta.

Por ello, Gonzalo Bernardos ha hecho un análisis sobre lo que ocurrirá con el precio de la vivienda a partir de este año. «En el conjunto del país, tanto en las grandes ciudades como en las medianas y pequeñas urbes, tendrá lugar un elevado aumento del precio y de las ventas. El primero incrementará alrededor de un 8% y las segundas del 7,5%», ha informado este experto económico en sus intervenciones recientes.

Los expertos y la burbuja inmobiliaria

Gonzalo Bernados también ha estimado que «las transacciones alcanzarán las 850.000 unidades» y por ello anuncia que en 2026 «se venderán 60.000 viviendas más que en el año anterior». «La enajenación de inmuebles de segunda mano volverá a marcar un récord por segundo año consecutivo, al alcanzar las 765.000 unidades, y será sustancialmente superior a la de cualquiera de los ejercicios de la primera década de los 2000», vaticina sobre lo que ocurrirá durante este 2026 con la vivienda.

Gonzalo Bernardos también ha opinado sobre un contexto financiero favorable para que las personas se puedan hipotecar a un módico precio. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha afirmado que el Banco Central Europeo «reducirá su tipo principal de interés hasta el 1,5%» y esto provocará una «guerra hipotecaria». ¿El motivo? «Todos los bancos pretenderán aumentar los beneficios procedentes de la financiación de la compra de inmuebles». Por ello, los ciudadanos que quieran comprar una vivienda con una hipoteca con «un préstamo fijo al 1,8%».

Gonzalo Bernardos también ha apuntado a los jóvenes, que son las grandes víctimas de la tendencia alcista en lo que respecta al precio de la vivienda. «La noticia más relevante será el elevado incremento de las viviendas adquiridas por los menores de 40 años», dice este experto, que también deja claro que «en las grandes ciudades será más fácil vender una propiedad en los distritos obreros que en los barrios de alto standing».

El profesor de economía de la Universidad de Barcelona también descarta en 2026 una burbuja inmobiliaria. «Los especuladores tomarán el relevo de los inversores patrimonialistas y los jóvenes de una parte de los demandantes de viviendas de alto standing. El resultado será un aumento de las transacciones del 7,5% y del precio de un 8%», cuenta. «A pesar de lo indicado por algunos analistas, periodistas y políticos, en 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria. En los siguientes años, ya veremos», finaliza Bernardos.