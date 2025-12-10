El duro aviso del economista Gonzalo Bernardos por lo que está a punto de pasar en España: «La subida de precios…»

Gonzalo Bernardos ha vuelto a pronunciarse sobre la subida de precios en España y especialmente en lo que respecta a la vivienda. El economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha dejado claro que el precio de la vivienda en nuestro país seguirá subiendo el año 2026. Todo ello después de superar un nuevo récord en el último mes de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de precios en España.

El precio de la vivienda en España sigue al alza mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando palos de ciego con uno de los problemas más importantes que afectan a los ciudadanos de este país, especialmente a los más jóvenes. Las políticas intervencionistas adoptadas por el presidente y sus socios han provocado una gran incertidumbre entre los propietarios, que han reducido la oferta, y esto, unido a una demanda desbocada, ha provocado una subida más pronunciada de los precios.

Los números están ahí. En noviembre, el precio de la vivienda usada en España superó por primera vez en la historia los 2.600 euros/m2 tras sufrir una subida anual del 16,1%. Según informó Idealista, el incremento fue del 4,3% en los últimos tres meses y de un 2% con respecto al último mes de octubre. Esta subida de precios también afecta al precio del alquiler, que en noviembre creció un 9,9% hasta llegar a los 14,6 euros/m2 al mes. En los últimos tres meses, el alquiler en España ha crecido un 0,3% y el ascenso ha sido de un 0,6% con respecto al mes de octubre.

La subida de precios de la vivienda

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado recientemente sobre la subida de precios en lo que respecta a la vivienda en España y la gran incógnita es saber lo que sucederá en 2026. Todo hace indicar que los precios seguirán al alza en los primeros meses del año, según viene avisando el profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión.

«Cuanto antes compren, más dinero se ahorrarán», dijo hace unos meses durante su intervención en una entrevista en el podcast Finect Talks. «Asesoro a mi hija para que se compre una, porque si no se la compra ya, va a tener que pagar muchísimo dinero más y ya veremos si puede comprársela… Oye, y las que están bien no me da tiempo ni a ir a verlas: se venden solas», dijo en su día.

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, Lecturas recoge unas declaraciones de Gonzalo Bernardos en las que deja claro que «si los precios no se moderan, vamos a ver a la gente viviendo en rulotes». Este experto en la materia también ha puesto el foco en las zonas alejadas de las grandes ciudades, que pueden ser la solución en el futuro para los jóvenes que no se pueden costear una vivienda en los principales núcleos urbanos del país.

«Ganan protagonismo gracias a la mejora de infraestructuras, la expansión del teletrabajo y el acceso a servicios digitales de calidad», informa, a la vez que deja claro que: «Hacia 2035, hasta un 40% de los compradores priorizará estas localizaciones, buscando más espacio y bienestar. Esto podría generar revalorizaciones de hasta un 15% superiores a las del centro urbano y redefinir el mapa residencial español».

Bernardos también ha informado recientemente sobre cómo afectar la llegada de las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones al mercado inmobiliario. «Veréis que las viviendas usadas más baratas desaparecen enseguida del portal. Una muestra de qué están comprando los jóvenes y la clase media-baja. Las viviendas de alquiler convencional casi han desaparecido de la mayoría de los portales inmobiliarios», cuenta.

Sobre la evolución de la economía en 2026 y el miedo a una posible recesión, también informó que «no va a pasar nada extraordinario en ese mercado». «La economía no va a caer en recesión, los tipos no subirán y los bancos seguirán con salud rebosante», finaliza.