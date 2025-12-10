Cristaleras al jardín, tres plantas y piscina: así es la casa de 236 metros de Lydia Lozano en Madrid

La trayectoria de Lydia Lozano la ha convertido en uno de los rostros más famosos del entretenimiento, pero lejos de los focos mantiene una vida tranquila junto a su marido, el arquitecto Carlos García San-Miguel, popularmente conocido como Charly. Ambos residen desde hace más de tres décadas en una vivienda muy especial situada en una de las zonas más valoradas del distrito madrileño de Chamartín: un antiguo «hotelito» que, tras una profunda rehabilitación, ha pasado de ser una construcción tradicional del primer tercio del siglo XX a convertirse en un hogar luminoso, funcional y con sello propio. El inmueble, que ronda los 240 metros cuadrados y se distribuye en tres niveles, destaca por su jardín íntimo y su piscina privada, dos elementos poco habituales en el centro de la ciudad.

La casa en la que vive el matrimonio forma parte de un conjunto histórico de pequeñas viviendas unifamiliares construidas en origen para empleados vinculados a las primeras instituciones obreras del Madrid de principios de siglo. Con el paso del tiempo, estos inmuebles se fueron revalorizando por la calidad de su arquitectura, sus jardines y la tranquilidad de su entorno, hasta consolidarse como uno de los enclaves más codiciados dentro del distrito de Chamartín. Ese es el escenario donde Lozano y García de la Riva decidieron asentarse hace más de treinta años, aprovechando el potencial de una edificación que todavía conservaba buena parte de sus elementos originales.

La casa está totalmente reformada

El arquitecto se ocupó personalmente de la rehabilitación integral del inmueble, respetando los rasgos propios de la construcción, pero incorporando mejoras que permitieran aprovechar al máximo la luz y el espacio. La vivienda, cuya tasación podría rondar los 700.000 euros según la evolución del mercado inmobiliario en la zona, combina materiales nobles, estancias abiertas y una decoración que refleja tanto la sensibilidad arquitectónica de él como el gusto personal de ella. La fusión de tonos suaves, madera natural y detalles artísticos contribuye a crear un ambiente cálido y coherente con la historia del edificio.

Uno de los espacios más representativos es el salón, concebido como un núcleo de convivencia con acceso directo al exterior gracias a una gran cristalera corredera. Esta conexión visual y física con el jardín permite que la luz natural inunde la estancia durante todo el día y potencia la sensación de amplitud. Los colores claros predominan en paredes y textiles, mientras que las piezas decorativas y las plantas distribuidas por Lydia Lozano aportan un toque bohemio que rompe la uniformidad sin restar elegancia. El resultado es un salón luminoso, acogedor y muy personal.

El jardín, la joya de la corona

Aunque no se trate de un terreno amplio, el jardín es uno de los grandes atractivos de la vivienda. Sus aproximadamente treinta metros cuadrados están diseñados para ofrecer intimidad y descanso, creando un pequeño oasis urbano en un barrio donde la mayoría de viviendas carece de espacios exteriores privados. La piscina, discreta pero funcional, se convierte en un recurso imprescindible durante los meses de verano, mientras que el porche cubierto prolonga el salón hacia el exterior y permite disfrutar del buen tiempo sin renunciar a la comodidad.

Este rincón es también uno de los espacios favoritos de Lydia, que suele compartir allí momentos de desconexión con su perrita Bali. La presencia de vegetación, mobiliario sencillo y una distribución pensada para aprovechar cada rincón contribuyen a que el jardín funcione como un auténtico refugio dentro de la rutina diaria. La vivienda cuenta además con varias habitaciones repartidas entre las tres plantas, todas ellas con techos altos y ventanas amplias que conservan la esencia del edificio original.

¿Cómo es el barrio de Lydia Lozano?

El entorno en el que se sitúa la casa explica en buena parte su valor. Chamartín es uno de los distritos más cotizados de Madrid gracias a la combinación de zonas residenciales tranquilas, áreas comerciales de referencia y una gran oferta de servicios. Se caracteriza por su equilibrio entre actividad urbana y vida pausada, una mezcla que atrae tanto a familias como a profesionales que buscan proximidad al centro sin renunciar a un entorno silencioso y bien comunicado.

Sus barrios más conocidos, como El Viso, Hispanoamérica o Nueva España, concentran chalés independientes y edificaciones singulares que forman parte del patrimonio arquitectónico del distrito, así como embajadas y sedes institucionales de alto nivel. Además, su ubicación estratégica permite acceder con rapidez a infraestructuras clave como la estación de Chamartín, el Paseo de la Castellana o el estadio Santiago Bernabéu, tres de los puntos neurálgicos de la capital.

En cuanto al mercado inmobiliario, Chamartín mantiene uno de los precios por metro cuadrado más elevados de la ciudad, superando con facilidad los 6.000 euros en determinadas áreas. Esta dinámica implica que viviendas como la de Lydia Lozano poseen un valor emocional y un notable peso económico dentro del panorama residencial madrileño. A ello se suma la presencia de centros educativos, museos, parques y espacios de ocio que dotan a la zona de una identidad muy consolidada.