La razón por la que no se sabe nada sobre Charly, el misterioso marido de Lydia Lozano

Su nombre completo es Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, pero el público le conoce como Charly, el marido de Lydia Lozano. Se conocen muy pocos detalles sobre él porque es una persona completamente discreta que jamás ha participado en ningún programa de televisión. La periodista ha contado que su esposo forma parte de una familia importante, de hecho, es íntimo amigo de los Osborne y de otras dinastías influyentes en nuestra sociedad. Lydia tiene acceso a un círculo privilegiado que le ha generado muy buenos contactos, pero intenta mantener las distancias para no comprometer ni a Charly ni a su familia política.

La ex colaboradora de Sálvame ha estado más de dos años apartada de Mediaset. Durante este tiempo ha trabajado en Netflix, en Youtube, en Ten y en TVE, pero su verdadero reto era regresar a Telecinco, cadena que ha sido su casa y que le ha recibido con los brazos abiertos después de levantarla el veto. «Yo llegué a pensar que Mediaset era una puerta que se había cerrado totalmente para mí, y quiero decir que no me he ido de un barco para subirme a otro, cuando yo me fui de Televisión Española lo hice dando un golpe en la mesa y sin tener nada detrás. Yo ya recibí una oferta de este programa hace unos meses y lo rechacé porque yo soy una persona fiel», ha explicado durante la entrevista que ha concedido en ¡De Viernes!

Lydia Lozano se ha sentado en el plató de Santi Acosta y ha dado unas declaraciones que han encendido las redes sociales. Ha explicado que el tiempo que ha vivido lejos de Telecinco ha supuesto un auténtico tormento para ella. Piensa que no encontraba su sitio y que todo lo que ha hecho durante este espacio no ha merecido la pena, pero lo más interesante es que ha admitido que su marido estaba deseando que acabase Sálvame, algo que ni María Patiño ni Belén Esteban le podrán perdonar.

Charly siempre ha apoyado a Lydia, por eso ella era consciente de que no iba a tener ningún obstáculo cuando recibiese la llamada de Mediaset. Es más, lo estaba deseando. «Mi repre me lo decía, que me estaba volviendo loca, que estaba desquiciada. Estos dos años yo he estado totalmente desubicada, yo no era yo, lo he pasado francamente mal. Yo casi no salía, con lo que me gusta a mí salir, en estos dos años ni siquiera he celebrado mi cumpleaños», le ha explicado a Santi Acosta.

Así es Charly y así se enamoró de Lydia Lozano

Como decimos, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano pese a ser el gran apoyo en la vida de Lydia Lozano. Mientras la periodista se enfrenta al ritmo frenético de la televisión y a la exposición pública constante, él prefiere mantenerse ajeno a los focos y centrarse en una vida tranquila y familiar. En más de una ocasión, Lydia ha definido a su marido como su mayor fortuna, asegurando que con él le «ha tocado la lotería». Esa complicidad se refleja en los pequeños gestos cotidianos: Charly se encarga de los quehaceres del hogar cuando su agenda lo permite, desde sacar al perro que comparten hasta ocuparse de cualquier arreglo en la vivienda, demostrando así un equilibrio perfecto en su relación.

El flechazo entre ambos se produjo a finales de los años 80, cuando Lydia atravesaba una relación complicada con un amigo de Charly. Una cena en casa de la familia del arquitecto lo cambió todo: él fue quien abrió la puerta aquella noche, vestido de manera desenfadada con unos pantalones y unas zapatillas verdes, una imagen que quedó grabada en la memoria de la periodista. Al día siguiente, Charly la llamó para quedar y desde entonces no se han separado. Se casaron en junio de 1990, consolidando un amor que ha demostrado ser sólido.

El matrimonio no tiene hijos

Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado a lo largo de los años es la decisión de la pareja de no tener hijos, una elección firme y consciente que Lydia siempre ha defendido con total naturalidad. Frente a las preguntas constantes de quienes no comprendían su postura, la colaboradora de televisión nunca se ha sentido en la obligación de justificarla más allá de su derecho a decidir. Orgullosa de su vida personal, asegura que su felicidad no depende de la maternidad y que su relación con Charly es plena tal y como está.

El hogar de Lydia y Charly se ha convertido en testigo de esa vida tranquila y también en escenario de memorables reuniones con amigos. La pareja reside en una vivienda de tres alturas, con una superficie de 236 metros cuadrados, un pequeño jardín de menos de 30 metros cuadrados y una piscina que, aunque modesta, aporta un aire de intimidad y frescura al conjunto. Allí, Lydia ha celebrado numerosas fiestas que se han alargado hasta altas horas de la madrugada. ¿Organizará algún evento para conmemorar su regreso a Mediaset?