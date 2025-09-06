Lydia Lozano, sobre Santi Acosta antes de su fichaje por ‘De Viernes’: «Es el peor presentador de la televisión»

El mes de septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, también en la parrilla televisiva española. En Mediaset España ya lo tienen todo preparado de cara a los próximos estrenos. De hecho, Supervivientes All Stars ya ha dado el pistoletazo de salida. Pero, en De Viernes también vienen pisando fuerte. Pues, tal y como se ha comunicado, Lydia Lozano es uno de los fichajes estrella de la temporada. Una apuesta con la que el grupo de comunicación no ha dejado indiferente a nadie, pues la periodista formó parte de la familia de Sálvame. Y es que, recordemos, dicho programa no terminó de la mejor manera y fue cancelado tras años en antena.

El paso de Lydia Lozano por La 1 de Televisión Española no tuvo el resultado deseado. Pues, al igual que María Patiño, Belén Esteban y el resto de sus compañeros, fueron cancelados por los bajos datos de audiencia. Ahora, los colaboradores regresan a TEN de la mano del programa No somos nadie. Pero, la periodista canaria ha sido una de las grandes bajas. Lozano vuelve a Mediaset y lo hace como colaboradora en De Viernes. Pero, será una situación comprometedora. Pues, hace menos de un año, ella realizó unas controvertidas declaraciones sobre el presentador del formato.

Como el público recuerda muy bien, la periodista acudió como invitada al pódcast de La casa de mi vecina. Un encuentro donde se sinceró, como nunca antes, y habló de la nueva imagen que había adquirido el prime time de los viernes en Telecinco. «Es el peor presentador de la televisión. Está ahí como puesto por el Ayuntamiento. No me transmite nada. Se nota que no disfruta, no se mueve y no le llama nada. Si no te gusta el corazón, no lo hagas», comenzó diciendo.

Lejos de dejarlo ahí, Lydia Lozano continuó explicando su opinión. Pero, no tuvo filtros a la hora de hablar del presentador televisivo. «El último empujón en Salsa rosa me lo dio Santi Acosta en directo. De muy malas maneras, y sin tener en cuenta que yo era una compañera, puso en duda toda mi valía profesional», comentó de manera contundente.

Lydia Lozano, sobre Santi Acosta: «Me pasé el domingo y el lunes enteros llorando»

Y es que, si hay algo que ha dejado claro la comunicadora, es que no guarda una grata relación con el presentador. De hecho, en su libro, La venganza de la llorona, también le dedicó unas líneas a él. «Su humillación pública sucedió un sábado y me pasé el domingo y el lunes enteros llorando», recordó sobre uno de los momentos más duros que vivió con el que ya es su compañero de programa.

Sin embargo, Lydia Lozano tiene pensado hacer de tripas corazón. El pasado lo dejará atrás y ha decidido embarcarse en esta nueva aventura profesional. Ahora, como colaboradora de De Viernes, volverá a las noches de Telecinco. Una labor que ejecutó durante años con sus compañeros de Sálvame.