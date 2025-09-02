Lydia Lozano, obligada a pasar por quirófano antes de su debut en Mediaset

Lydia Lozano está viviendo uno de los años más complicados de su vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tras haberse adentrado de lleno en un proyecto como es Ni que fuéramos shhh, decidió formar parte de la nueva andadura profesional de la productora. ¿De qué forma? Dando el salto a La 1 de Televisión Española – cadena en la que ya trabajaba como colaboradora de Mañaneros- para formar parte del equipo de La familia de la tele. A pesar de que las expectativas eran realmente altas, lo cierto es que este proyecto no consiguió calar en la audiencia. Tanto es así que, en cuestión de semanas, comenzaron a hacer mínimos de audiencia. Esto provocó la cancelación del programa, dejando a los colaboradores sin un proyecto entre manos. Aunque no era el caso de todos, puesto que Lydia Lozano habría aprovechado este batacazo para cortar lazos con la productora después de tantos años a su lado.

De hecho, se habría dado a conocer el nuevo futuro laboral de la ex colaboradora de Ni que fuéramos shhh: regresar a Mediaset para convertirse en el fichaje estrella de la nueva temporada de De Viernes. Ahora bien, antes de dar el salto a la cadena de Fuencarral y según ha podido saber Diez Minutos, Lydia Lozano ha tenido que pasar por quirófano. Concretamente, la periodista se ha visto obligada a someterse a una reducción de pecho por motivos de salud, puesto que era algo que le estaba generando diversos problemas en la espalda. Dadas las circunstancias, los médicos le recomendaron esta opción para tratar de paliar sus dolencias y mejorar su calidad de vida. De esta forma, y antes de hacer su debut en la cadena de Fuencarral, la que fuese compañera de Belén Esteban durante años habría tomado la decisión de pasar por quirófano en un conocido hospital de Madrid.

Los problemas de salud de Lydia Lozano

No es ningún secreto que, en los últimos años, Lydia Lozano se ha visto obligada a hacer frente a diversos problemas que tienen estrecha vinculación con su salud, sobre todo a causa de su espalda. De hecho, en 2022, le operaron varias vértebras, por lo que estuvo un tiempo en rehabilitación. Por aquel entonces, la periodista decía lo siguiente: «Tengo un dolor horroroso, es como si en la espalda llevase una serpiente de hierro de arriba a abajo».

En 2024, la colaboradora de televisión volvió a ponerse en manos de los cirujanos para intentar paliar, aún más, sus fuertes dolores de espalda. Pero no todo queda ahí, puesto que, a finales de mayo de 2025, durante la emisión de una entrega de La familia de la tele, Lozano desveló que padece artritis reumatoide.

¿En qué consiste, exactamente? Estamos ante una enfermedad crónica que le impide hacer vida normal, ya que, como ella misma confesó, no solamente sufre fuertes dolores, sino que no puede hacer diversas tareas cotidianas, como es coger objetos con sus manos. Ahora, después de esta operación de pecho, todo apunta a que la reaparición de Lydia Lozano en televisión se llevará a cabo en De Viernes.