Juanes descoloca a Broncano al desvelar su experiencia con setas alucinógenas: «Fue algo introspectivo»
El colombiano dejó sin palabras al presentador
El pasado jueves 8 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la última entrega de la semana de La Revuelta. En esta ocasión, tras la visita de Cristina Lora, David Broncano y todo su equipo recibieron en el Teatro Príncipe Gran Vía a uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Juanes. El colombiano llegó para presentar su próximo álbum, que incluye varios temas que ya conocemos, como es el caso de Muérdeme o Una noche contigo. «No tengo tanta confianza con él, pero bueno», comenzó diciendo el jiennense a la hora de presentar a su invitado, y añadió: «Estamos muy contentos de tener aquí a uno de los mejores cantantes de los últimos tiempos». Lo que nadie esperaba es que, nada más entrar al escenario, Broncano fuese a hacer la siguiente pregunta a Juanes: «¿Alguna vez has consumido setas alucinógenas?».
Lejos de intentar evadir la pregunta, el colombiano no tuvo reparos a la hora de responder de forma afirmativa. De hecho, quiso compartir algún detalle más: «La última vez que lo hice fue en el año 2010 con mi esposa. No fue de fiesta ni nada, fue algo introspectivo», confirmó. Pero no todo quedó ahí, puesto que Juanes no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Me llevó un viaje muy profundo hacia lo más puro de mi ser, pasé por todas las etapas de mi infancia». A pesar de que recuerda esa experiencia como «muy bonita», aunque también ha reconocido que, «desde ese día, no necesito volver a hacerlo». Tras conocer esta historia, David Broncano no tardó en dar su opinión al respecto: «Me alegro de que fuese bien, porque eso sale mal a veces». Acto seguido, aprovechó para gastar una broma a Juanes.
«Te imaginas que ahora te desvelo que sigue siendo ese día de 2010 y que los últimos quince años…», comenzó, provocando risas entre el público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía. En la recta final de la entrevista, cuando fue preguntado por el dinero que tenía en el banco, Juanes aprovechó para lanzar una reflexión a la audiencia.
«Cuando comencé a hacer música en Medellín en el año 88, en lo único que no pensé fue en hacer dinero, porque siento que, cuando buscas el dinero, no llega», aseguró. Todo ello mientras no podía evitar sentirse profundamente agradecido por poder cumplir su sueño de vivir de lo que más ama en el mundo, que es la música.
En cuanto a la segunda de las preguntas clásicas de La Revuelta, la de relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días, el cantante colombiano no tuvo reparos a la hora de compartir una cifra: dos veces, siendo la última de ellas la semana pasada. Eso sí, no dudó en ir mucho más allá: «Una vez al mes… ¡pero qué vez!». Sin duda, la visita de Juanes no ha dejado indiferente a nadie, puesto que ha demostrado, una vez más, que es una persona con mucho talento y con mucho sentido del humor.
