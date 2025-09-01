«Traidora» es la palabra que más se ha escuchado entre los seguidores del equipo de los difuntos Sálvame, Ni que fuéramos, La familia de la tele o el recién estrenado No somos nadie, al ser preguntados por Lydia Lozano. La periodista, tras el descalabro del programa de las tardes de La 1, ha decidido emprender su propio camino y volver a la que ha sido su casa durante décadas: Mediaset. La canaria ha abandonado el barco y no estará en Ten TV con el regreso de sus ex compañeros a las tardes, pero lo hará por un buen motivo, ya que han desvelado el sueldazo que se está negociando y que la coloca como una de las colaboradoras mejor pagadas de la televisión actual, sólo superada por Terelu Campos.

Era cuestión de tiempo que gran parte de los colaboradores que se marcharon de Telecinco tras la cancelación de Sálvame fuese regresando a otros programas tras este fin de ciclo, algo que entendieron perfectamente Terelu Campos, Carmen Borrego, Kiko Jiménez o Antonio Montero, entre otros. Otros, como María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros siguen en su guerra particular, aunque la audiencia tiene que claro que no volverán a triunfar en televisión si no regresan a la cadena de Fuencarral.

La primera en dar el paso, entre los renegados, ha sido Lydia Lozano, que habría aceptado la oferta para regresar como colaboradora a ¡De Viernes!, programa que cogió el testigo de Viernes Deluxe. Este movimiento hace que la canaria no esté en No somos nadie, el nuevo proyecto de sus ex compañeros, que vuelven a probar suerte en la TDT y en las plataformas como Twitch y YouTube. Aunque está claro que se trata de un fichaje importante, las cantidades que se estarían negociando son de otra época, donde se cobraba mucho más por las colaboraciones.

Según Alberto Guzmán, el nuevo fichaje de Telecinco está manejando dos ofertas muy suculentas. En la primera, que sólo contempla su colaboración en el programa de los viernes, cobraría 2.000 euros por programa, lo que se traduce en 6.000 euros mensuales sólo por aparecer un día a la semana en pantalla. Este sería un contrato con Mandarina, la productora de otros formatos como Viajeros Cuatro, En Boca de Todos, Código 10 y Lo sabe, no lo sabe. Además, esta temporada también se encargará de poner en marcha El precio de…, que ocupará, previsiblemente, las noches de los miércoles en Telecinco.

Una segunda opción, mucho más suculenta, la convertiría de nuevo en una cara importante de Mediaset desde esta temporada. La cantidad subiría hasta 4.000 euros por programa si, además de De Viernes, colabora en otros espacios. En este caso sería un contrato de cadena, por lo que también podría estar presente en debates de realities como Gran Hermano, La isla de las tentaciones y Supervivientes, reencontrándose con Jorge Javier Vázquez. En este caso, la colaboradora se embolsaría más de 10.000 mensuales sólo por sus apariciones en televisión, sin tener en cuenta otros posibles trabajos fuera de ella.

Además, desde No somos nadie, apuntan a que será la primera invitada de De Viernes, convirtiéndose en el gran gancho para el regreso del programa tras las vacaciones. Pese a las críticas, conociendo estos números, sus amigas María Patiño y Belén Esteban no han podido hacer más que felicitarla y sentir cierta envidia.

Queda por saber qué ocurrirá con Chelo García-Cortés, que también ha dicho ‘no’ a volver a trabajar con la productora investigada por la Operación Deluxe, la trama de compra de datos privados de famosos en colaboración con un agente de policía. La catalana, que arrastra problemas económicos desde hace años, podría volver a Mediaset y sanear así sus cuentas, maltrechas desde hace años.