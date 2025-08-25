Las bajas más sonadas de ‘No somos nadie’, el nuevo ‘Sálvame’ tras fracasar en TVE

Se las prometían muy felices en La Osa Producciones cuando lanzaron aquel camino de baldosas amarillas para que el equipo de Ni que fuéramos Shhh se despidiese de la audiencia de Ten TV y pusiera rumbo a La 1, pero la aventura terminó como ya todos conocemos: con una cancelación tras unos datos dignos de una cadena minoritaria como es La 2. El 18 de junio los colaboradores se volvieron a quedar en la calle, algo que ya les pasó con la cancelación de Sálvame, por lo que muchos han decidido volver a Ten TV, esta vez bajo el título de No somos nadie, el nuevo programa que la factoría preparada para el próximo uno de septiembre.

Las presentadoras serán María Patiño (de lunes a jueves) y Carlota Corredera, (la tarde de los viernes), una forma de organizarse que recuerda mucho a los tiempos de Sálvame, cuando ambas eran las que cubrían las vacaciones y días de descanso de Jorge Javier Vázquez. Que las dos estén al frente del programa hace pensar que podría haber una versión Deluxe, como también pasase en Telecinco, algo que los fans del formato piden a gritos, que siguen buscando un programa de este estilo para los noches.

Con las presentadoras ya confirmadas, queda por saber qué colaboradores estarán en el ‘pisito’ de la productora que sigue investigada por la Operación Deluxe (la trama de espionaje de famosos de Sálvame y La fábrica de la tele). Ya anunciaron que habría dolorosas despedidas y con el paso de los días se está confirmado que varios de los históricos no estarán.

En su regreso a Ten TV hay que ajustar gastos, por lo que muchos nombres potentes no estarán en el programa ante la falta de los grandes sueldos que podían ganar en sus años gloriosos en Mediaset. Belén Esteban y Kiko Matamoros han sido los primeros en confirmar que siguen fieles a sus compañeros, mientras que Chelo García-Cortés y Lydia Lozano ya han dejado claro que no estarán en Ten TV.

Lozano ha confirmado en las últimas horas que ha rechazado la oferta que La Osa le hizo, por lo que es de esperar que en las próximas semanas se sepa su nuevo paradero. Hasta el momento colabora en TVE en programas como Pase sin llamar y DCorazón, pero podría dar el salto a Antena 3, donde Gema López presenta el tramo dedicado a la crónica rosa de Espejo Público, en el que también está Alberto López, ex director de Sálvame.

Por su parte, Chelos García-Cortés también ha confirmado que no está con sus ex compañeros. «Me toca emprender una nueva etapa y con muchas ganas», así lo contaba en redes sociales. Como en el mundo de la televisión no hay nada que nos pueda sorprender, quién sabe si estas dos periodistas podrían poner rumbo a Telecinco, un regreso que sería un auténtico bombazo en el mundo de la televisión, pero que no sería tan extraño después de dos años desde la cancelación de Sálvame.

Los colaboradores que sí estarán en ‘No somos nadie’

A los ya mencionados Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño y Carlota Corredera, hay que sumarles los nombres de Carolina Sobe, Arnau Martínez, Marta Riesco, Alberto Guzmán Unamuno, Anna Gurgui y David Insua, que ya son viejos conocidos de la audiencia gracias a Ni que fuéramos tentáculos y Ni que fuéramos Shhh.