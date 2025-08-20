Los ex de ‘Sálvame’ ya tienen nuevo proyecto tras su sonado fracaso en TVE

El equipo de Sálvame sigue sin levantar cabeza desde que fueran cancelados en junio de 2023 de las tardes de Telecinco. Su salto a las redes sociales en 2024 les sirvió para esperar una mejor oportunidad, algo que llegó gracias a José Pablo López, presidente de RTVE, que les devolvió a las tardes con La Familia de la Tele. Pese al enorme presupuesto que el programa manejaba, desde el primer día se pudo comprobar que la audiencia no les estaba esperando con los brazos abiertos. Tras decenas de cambios en los contenidos y en su horario, tuvieron que irse de la cadena pública por la puerta de atrás, pero María Patiño, Belén Esteban y el resto de ex de Sálvame ya tienen nuevo proyecto, para el que han ‘robado’ el título a Pablo Motos.

Tal y como era un secreto a voces, la mayor parte del equipo de colaboradores se reunirá en Ten TV, el que fue su refugio durante el destierro, volviendo al que llaman como ‘el pisito’. Tal y como ya están avisando en las redes sociales de Canal Quickie, Patiño y Esteban volverán a ser la pareja estrella de este nuevo programa, pero hasta ahora no habían dado más detalles. Ha sido Poco Pasa TV, la cuenta en redes sociales que hace garganta profunda de la televisión, la que ha desvelado que el nombre del nuevo programa será No somos nadie, un juego de palabras para continuar con el desaparecido Ni que fuéramos Sálvame, que más tarde tuvieron que rebautizar como Ni que fuéramos Shhh, debido a que la marca Sálvame está en manos de Telecinco.

La Osa Producciones, heredera de La Fábrica de la Tele, la productora que tiene pendiente todavía el juicio por la Operación Deluxe (el caso de espionaje a numerosos famosos), pondrá en marcha este nuevo formato para las tardes del canal de TDT. Los amantes de la radio seguro que recordarán el mítico programa de Pablo Motos que presentaba en las mañana de M80 Radio y con el que consiguió un enorme éxito. No Somos Nadie era el título de ese programa y del que más tarde nació El Hormiguero con su salto a la televisión.

La citada cuenta, asegura que María Patiño será la presentadora de este espacio de lunes a jueves, mientras que Carlota Corredera (otra vieja conocida de Sálvame) lo hará los viernes. Entre los colaboradores, aseguran que se mantendrán Belén Esteban y Kiko Matamoros, aunque anuncian importantes bajas, por lo que se puede esperar que Lydia Lozano, Kiko Hernández o Chelo García-Cortés puedan bajarse del barco.

Aunque no se sabe el horario de este programa, todo apunta a que ocupará el mismo que el desaparecido Ni que fuéramos Shhh, es decir, desde aproximadamente las 16 h y hasta las 20 h.