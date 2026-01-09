El duro testimonio de María José Campanario sobre su enfermedad: «Vivo con dolor todos los días»

María José Campanario ha sido una de las tres invitadas de este jueves a El Hormiguero, estando acompaña por Eduardo Navarrete y Roberto Leal, concursante de El Desafío y presentador del programa. La mujer de Jesulín de Ubrique también se ha atrevido con el programa de retos de Antena 3, pero para ella este espacio era mucho complicado que para sus compañeros. La odontóloga se ha tenido que enfrentar a la enfermedad crónica que padece, superando dolores e incomodidades a lo largo de las semanas de grabaciones.

La odontóloga, y archienemiga de Belén Esteban, sufre fibromialgia, una enfermedad que le provoca dolores musculares y un enorme cansancio de forma crónica y sin que ella pueda controlarlo. Esta enfermedad afecta a otros personajes conocidos como la cantante Lady Gaga o la política Andrea Levy. Pese a las dificultades, ella ha querido concursar como una más en el programa, aunque en su paso por El Hormiguero ha dejado claro que no ha sido nada fácil y que se ha enfrentado a grandes problemas.

El primero en sacar este tema ha sido Navarrete, que se ha convertido en gran amigo de Campanario desde que se conociesen en las grabaciones. «Ha estado ensayando con dolores», pero eso no le ha hecho «venirse abajo», ya que ha respondido ante todas las pruebas que se le pedían desde el programa, pese a que los dolores le hiciesen estar en un mal momento.

María José ha querido coger el guante de su compañero, al que ha agradecido sus palabras, y ha desvelado que todo el equipo de El Desafío «es maravilloso», empezando por «el guarda de seguridad que hay en la puerta» y terminando por «la última persona del equipo».

Ante eso, Pablo Motos le ha preguntado si la fibromialgia le ha condicionado mucho en las grabaciones. «La fibromialgia me condiciona mi vida entera. Yo vivo con dolor todos los días de mi vida», ha confesado a las cámaras.

«La fibromialgia hay dos formas de enfrentarla, o tiras para delante o dejas las cosas paraditas, y yo no soy de dejar las cosas paradas, porque cuanto más dejas las cosas paradas, peor te pones», así ha dejado claro que tiene ganas de seguir probando cosas nuevas y viviendo experiencias. Eso sí, ha querido dejar claro que no todo el mundo que tiene esa enfermedad puede hacer lo mismo que ella ha hecho

Aunque ha sido una gran experiencia vital, lo cierto es que la mujer de Jesulín ha tenido muchos momentos malos a lo largo de las grabaciones. «Lo he pasado muy mal, ha habido días que, después de los entrenamientos, me he tenido que ir al hospital. Pero yo cuando empiezo algo lo acabo», ha dejado claro.

Las operaciones que ha sufrido María José Campanario tras ‘El Desafío’

Por si no fuera suficiente con esos problemas, Motos ha desvelado que la concursante ha tenido que operarse de los dos hombros tras finalizar las grabaciones, además de haber tenido que pasar por una neumonía. «El que tenga mi muñeco vudú o mi fotografía en un congelado, que la vaya sacando, porque ya lo he pasado todo, no me he privado de nada», desvelaba, por eso está convencida de que «el 2026 tiene que ser mejor a la fuerza».