No es ningún secreto que, a pesar de estar casada con Jesulín de Ubrique, María José Campanario siempre se ha mostrado bastante reacia a compartir cuestiones que tengan vinculación con su vida privada a través de redes sociales. A pesar de todo, desde que dio el paso de hacer pública su cuenta de Instagram, la odontóloga ha reunido a más de 69.000 seguidores. Poco a poco, a través de publicaciones e historias en la mencionada red social, va compartiendo diversas reflexiones con las que se acerca mucho más a sus fans. Recordemos que ha participado como concursante de la nueva temporada de El Desafío. Se trata de un gran reto a todos los niveles, puesto que supone su regreso a televisión después de tanto tiempo, para un proyecto de lo más exigente. No podemos dejar de mencionar que ella tiene fibromialgia, por lo que le resulta más complicado enfrentarse a muchos de los retos.

Aun así, no ha querido dar su brazo a torcer y muchos son los que ya señalan que María José Campanario va a convertirse en el gran descubrimiento de la nueva edición de El Desafío, cuya fecha de estreno todavía se desconoce. Ante este regreso a la pequeña pantalla, a través de su perfil de Instagram, María José Campanario quiso compartir una historia con una curiosa reflexión. En ella, se puede leer lo siguiente en latín: «Fui, sum, ero», cuya traducción significa «Fui, soy y seré». Pero no todo queda ahí, ya que podíamos ver una frase más: «Tu pasado no te define. Eres cambio, y estás en camino». Pero no todo quedó ahí, puesto que María José Campanario, tan solo unos minutos después, quiso compartir otra reflexión con sus seguidores de Instagram: «Ahora entiendo por qué la vida me trata así. Es para hacerme florecer», se podía leer.

Lo cierto es que, aunque en un principio María José se mostraba reacia al uso de las redes sociales de manera pública, todo cambió de forma radical hace más de un año, concretamente en mayo de 2024. Por aquel entonces, la mujer de Jesulín de Ubrique se dirigió abiertamente a sus seguidores, a modo de desahogo: «Hace unos meses empecé a barajar la posibilidad de dejar esta cuenta de forma pública».

Y fue más allá: «Sobre todo desde que Jesús abrió su propia cuenta por aquí y empezaron a llegarme muchísimas solicitudes. Tenía muchas otras pendientes, así que, bienvenidos». Lo cierto es que, gracias a esta decisión, la odontóloga no solamente ha creado una enorme comunidad de miles de personas que siguen sus publicaciones, sino que hace numerosas referencias a su vida privada a través de ese tipo de mensajes.

En esta plataforma, también analizará su paso por El Desafío cuando se lleve a cabo la emisión, al igual que lo hizo con su participación en Mask Singer. En el programa presentado por Roberto Leal contará con grandes compañeros como es el caso del artista Willy Bárcenas, que no ha dudado en hablar muy bien de María José cuando se le ha preguntado: «Es una curranta increíble. Se prepara ahí… Vamos, está ahí desde primera hora del lunes hasta que llega la gala… No para».