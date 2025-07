El truco para no pagar bolsa en los supermercados que se ha hecho viral: «Me da rabia comprarla»

No pagar bolsa en los supermercados es algo que puede ser posible, un elemento que puede acabar siendo el que nos haga poner en práctica este truco. La realidad es que, desde hace unos años, pagamos por las bolsas que usamos en el supermercado, a no ser que las llevemos desde casa. Algo que quizás hemos descubierto y que puede acabar siendo algo importante. Tener siempre a mano esa bolsa que podemos sacar en cualquier momento para poder dejar a un lado una serie de detalles claves.

Tocará visualizar algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que serán los que realmente nos acompañarán en estos días. Estamos a merced de una situación que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden ser las que nos marquen de cerca. Con algunos detalles que se convertirán en los mejores aliados de un giro radical que puede ser clave, las redes sociales nos descubren una forma de no pagar la bolsa en los supermercados.

La bolsa en los supermercados se debe pagar

En caso de que no llevemos ninguna otra bolsa, desde hace unos años, debemos pagar las que nos entregan los supermercados. Una medida que les supone unas ganancias extras que debemos tener en consideración y que quizás hasta ahora no sabíamos que fuera una realidad.

Tal y como establece esta norma: «Con la finalidad de dar solución al problema descrito, en el ámbito de la Unión Europea, se ha aprobado la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. El objetivo del presente real decreto es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015. Esta directiva comunitaria establece que los Estados miembros han de adoptar medidas con el fin de reducir de forma sostenida, en su territorio, el consumo de bolsas de plástico ligeras. Para ello, proporciona varias opciones a los Estados miembros entre las que se incluye el establecimiento de objetivos nacionales de reducción, la introducción de instrumentos económicos así como, en su caso, las restricciones a su comercialización, siempre que estas restricciones sean proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo, establece que dichas medidas podrán variar dependiendo de la incidencia en el medio ambiente de las bolsas de plástico ligeras cuando se valorizan o se desechan, de sus propiedades a efectos de compostaje, de su durabilidad o de su uso específico previsto. En cualquier caso, los Estados miembros deberán establecer, al menos, una de las siguientes medidas: a) la adopción de medidas que garanticen que el nivel de consumo anual no supere las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2019, y 40 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar el 31 de diciembre de 2025, o un objetivo equivalente expresado en peso; b) la adopción de instrumentos que garanticen que, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de mercancías o productos, a menos que se apliquen instrumentos igualmente eficaces. La directiva permite que los Estados miembros excluyan de estas medidas las bolsas de menos de 15 micras de espesor, usadas por motivos de higiene o para evitar las pérdidas de alimentos. Asimismo, la directiva establece que, a partir del 27 de mayo de 2018, los Estados miembros informarán del consumo anual de bolsas de plástico ligeras, cuando faciliten a la Comisión Europea datos sobre envases y residuos de envases de conformidad con la normativa vigente. Para el resto de las bolsas de plástico -las de espesor igual o superior a 50 micras-, la directiva prevé que los Estados miembros puedan adoptar medidas, como los instrumentos económicos y objetivos nacionales de reducción. Por otra parte, la directiva otorga especial importancia a la información al público y a las campañas de concienciación sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente del consumo excesivo de bolsas de plástico ligeras, que deberán realizar los Estados miembros».

Este es el truco para no pagar por la bolsa de plástico

Lo que nos han descubierto las redes sociales es una forma de llegar al supermercado y comprar, de tal forma que podremos cargar nuestras compras en un elemento que encontramos en el supermercado. Usaremos la caja que va con la leche, retirando los cartones y quedándonos con esta caja que emplearemos como si fuera una bolsa.