Celeste Pin, ex futbolista italiano y leyenda de la Fiorentina, ha sido encontrado sin vida este martes en su domicilio de Florencia, a donde acudió un familiar alarmado por no haber podido contactar con el exdefensa, de 64 años, en las últimas horas. Según apunta el diario deportivo La Gazzetta dello Sport, tanto los servicios de emergencia como la policía acudieron al domicilio de Pin, pero solo pudieron certificar su fallecimiento. El mismo medio apunta a que, según los informes policiales, el ex jugador podría haberse quitado la vida.

Celeste Pin, que debutó como profesional en el Perugia, militó en la Fiorentina durante nueve temporadas, entre 1982 y 1991, antes de marcharse al Verona y de poner fin a su carrera en el Siena. Con el conjunto viola, el central disputó la final de la Copa de la UEFA 1989-90, perdida ante la Juventus, y compartió vestuario con jugadores como Roberto Baggio y Stefano Pioli, actual entrenador de la Fiorentina.

«El presidente Commisso, su esposa Catherine, el director general Alessandro Ferrari, el director deportivo Daniele Pradè, el entrenador Pioli y toda la Fiorentina se unen al dolor de la familia Pin y expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Celeste», señaló la entidad en las redes sociales tras conocerse su muerte.

Celeste Pin nació en 1961 en Colle Umberto, en el norte de Italia, y debutó como profesional con el Perugia a finales de los años 70. Su nombre se hizo más conocido en la Fiorentina, donde jugó durante casi una década y fue parte del equipo que llegó a la final de la Copa de la UEFA en 1990. Su estilo de juego era sobrio, siendo un defensa duro y disciplinado.

Después de su etapa en Florencia, pasó por el Hellas Verona y cerró su carrera como jugador en el Siena. En total, disputó más de 400 partidos oficiales, algo que no es poca cosa en el fútbol italiano. También tuvo sus momentos con la selección sub-21 de Italia, aunque no llegó a debutar con la absoluta. Al retirarse, decidió seguir vinculado al fútbol desde otro lugar, formándose como director deportivo y trabajando en clubes más pequeños, sobre todo en la región de Toscana.

Lamentablemente, ahora se ha conocido la triste noticia de su fallecimiento, a los 64 años, en su casa de Florencia. Las circunstancias aún se investigan, pero las autoridades no descartan que se haya tratado de un suicidio. La noticia ha generado conmoción en el ambiente del fútbol italiano, especialmente en la Fiorentina, donde muchos lo recuerdan como un jugador siempre comprometido con su equipo.