Estos son los mejores detergentes para lavar tu ropa sin destrozarla: lo dice la OCU

Lo dice la OCU

La OCU nos ha dado una serie de noticias que pueden ayudarnos a obtener aquello que necesitamos, un detergente adecuado para una ropa con la que debemos invertir más de lo que nos imaginaríamos. Es cuestión de prepararse para darlo todo de una forma sorprendente.

Los mejores detergentes para lavar tu ropa sin destrozarla son estos

Tal y como nos explican estos expertos: «Para evitar el envejecimiento, las pérdidas de color que afectan a la prenda en sí, mucha gente se plantea si es bueno usar un detergente específico en vez de un detergente universal. Los detergentes para ropa de color no incluyen sustancias blanqueantes ni agentes que fijan pigmentos a los tejidos por lo que en teoría protegen mejor los colores y pueden ser una opción interesante, pero ¿son necesarios? En 2021 OCU analizó cinco detergentes específicos para ropa de color en distintos formatos (gel y cápsulas) para comprobar si realmente ofrecen una mejor protección de los colores frente a los detergentes universales. Además, otras organizaciones europeas de consumidores han llevado a cabo estudios similares en los últimos años».

Siguiendo con la misma explicación: «Los detergentes especificos para ropa de color utilizan una fórmula que protege mejor los pigmentos y evita que los tejidos pierdan intensidad de color.

Algunos detergentes universales ofrecen una protección del color tan buena como la de los detergentes específicos. No todos los detergentes universales son recomendables para prendas de color, aunque niguno altera los colores de manera grave.

En definitiva, la clave está en elegir un detergente de probada eficacia a la hora de proteger los colores. Es posible que tu detergente universal habitual sea una buena opción y no merezca la pena comprar otro. No obstante, para prendas nuevas, delicadas, de tejidos naturales, de colores intensos… puede merecer la pena no arriesgarse y usar un detergente específico para ropa de color. Tú decides».

La conclusión de este estudio fue: «ECOVER Universal honeysuckle & Jasmine, un detergente en gel, de bajo impacto ambiental y eficaz contra las manchas. No obstante, es caro (0,5 euros por lavado). ECOMIMIDÚ CAPS Detergente Ultraconcentrado tiene un precio más razonable (0,36 euros por lavado) y muy bajo impacto ambiental, auqnue no es tan eficaz como el primero para eliminar ciertas manchas, como las de grasa y pigmentos».

La ropa de color merece este esfuerzo para conseguir que esté siempre de la mejor forma posible, con los colores y detalles en pleno rendimiento.