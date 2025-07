Irene Villa ha reaparecido entubada desde la cama de un hospital. La vida de la escritora cambió radicalmente el 17 de octubre del 1991 cuando, con tan solo doce años de edad, fue víctima de un ataque terrorista en la calle Camarena del barrio de Aluche, en Madrid. La deportista paralímpica, que perdió las piernas y tres dedos de una mano, no estaba sola entonces, sino que estaba acompañada por su madre, que resultó herida. Desde entonces, la madrileña se ha convertido en un ejemplo de superación y gracias a su testimonio, ha podido a ayudar a cientos de personas y familias que también fueron víctimas colaterales de ETA.

Si por algo se caracteriza Villa es por ser una mujer resiliente y que ve las adversidades como oportunidades para mejorar o sacar un aprendizaje, como ha sido en esta ocasión. A través de sus redes sociales -donde acumula más de ciento cincuenta mil seguidores-, la psicóloga -otra de sus muchas profesiones-, ha actualizado su estado de salud desde la cama del hospital.

El motivo de su operación

Hace cuatro años que Irene Villa comparte su vida con David Serrato tras poner fin a su matrimonio con Juan Pablo Lauro, el padre de sus tres hijos. Ha sido el coach y marido de la escritora el que, a través de sus redes sociales, ha contado el motivo por el que su mujer permanece ingresada en un hospital: «Mi amada Irene ha pasado por una cirugía de columna para ponerse una prótesis en C5. Estos días han sido una montaña rusa de emociones para mí: nervios, miedos… pero también mucha admiración. Sé que quien haya tenido a un ser querido en quirófano entenderá este vaivén del corazón».

«Con su permiso», Serrato ha publicado un vídeo de Irene desde que entró en el centro médico hasta su salida de quirófano. Aunque se trata de un momento íntimo, ha querido compartirlo con el fin de dar una lección a las personas que los siguen: «Comparto este vídeo donde Irene aparece en momentos íntimos y vulnerables, pero con una lección inmensa: la actitud lo es todo. Frente al reto de salud, ella eligió confianza, positivismo y esa luz que solo los valientes mantienen encendida. Y hay más… La guinda de todo esto es su humildad para pedir ayuda. A su lado, su padre y este servidor aprendimos que las cargas compartidas pesan menos… ¡Y las alegrías, saben el doble! Gracias, vida, por recordarnos que el amor y la fortaleza van de la mano».

Por su parte, la esquiadora ha reaparecido tras la operación, que ha sido un éxito, para tranquilizar a sus seguidores: «Por fin cojo el móvil, como estaba entubada tampoco me apetecía hablar, estuve dormida un montón de tiempo. Gracias por los mensajes, esto ha sido un éxito gracias a los maravillosos profesionales que tenemos en España, el Doctor Álvarez ya me puso titanio hace 17 años y ahora me acaba de poner otra vez. Gracias por todo».