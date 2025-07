Aston Martin se reencuentra con la lluvia en Spa y sus nefastas estrategias para Fernando Alonso

Aston Martin será sometido a una prueba si hay lluvia en Spa. La probabilidad es realmente alta durante todo el fin de semana, alcanzando un pico de 70% a la hora de la carrera del domingo (15:00), cita en la que el equipo de Fernando Alonso no puede volver a jugársela a su mejor piloto. Estará obligado a atinar con la estrategia 15 días después de impedirle luchar por cotas más altas en Silverstone.

Alonso no va a permitir ni un error más y mucho menos un agravio comparativo con su compañero Lance Stroll, propulsado desde la decimoséptima posición hasta la séptima. Un acierto rotundo al colocarle un juego de neumáticos blandos justo antes del gran diluvio que le acercó al podio y le mantuvo en buenos puestos durante el resto de la carrera. En cambio, el español cayó del octavo al noveno tras una cadena de errores desde el muro.

Tal fue su enfado que acabó estallando por la radio con un mensaje que apretó las tuercas a la escudería británica, obligada a no fallar en el Gran Premio de Bélgica: «Carrera terrible, como de costumbre». El Mundial de Fórmula 1 2025 supera su ecuador en el icónico circuito de Spa, donde como casi cada año la lluvia pondrá en jaque a todos los equipos.

The heart of history. Welcome to Spa. #BelgianGP pic.twitter.com/nM2F6v1b26 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 23, 2025

Aston Martin, que incluso puede llevar alguna mejora en el monoplaza, no quiere que se repita el descontento de Alonso, que ya suma unas pocas de decepciones estratégicas esta temporada. El fin de semana será sprint, lo cual hace recordar que en la última carrera corta en Miami el asturiano acabó completamente resignado tras perder una gran oportunidad de podio.

Precedentes muy oscuros de Aston Martin

No sólo no lo logró, sino que acabó abandonando por una embestida por atrás de Liam Lawson: «Es secundario, nunca teníamos que haber estado luchando con Lawson, sino más con Hamilton por el podio. Viendo que Hamilton ha acabado tercero, pues hubiésemos estado por ahí». Sin duda, la falta de acierto de Aston Martin en las paradas está siendo una de las tónicas en el equipo inglés este año y un quebradero de cabeza para Fernando.

Otro fin de semana pasado por agua, con sprint y con nuevos neumáticos a estrenar de Pirelli, que medita cambiar el compuesto, aunque si llueve de poco valdrá al no estar obligados los equipos a utilizar los juegos de seco si emplean los de lluvia. Alonso mira de reojo a lo que haga su equipo con Stroll después de pedir directamente que le paren en la misma ventana que al canadiense: «Dije ‘yo voy a parar cuando pare Lance’ porque en este tipo de situaciones suele acertar más su grupo de ingenieros».

«Por eso a veces me resulta difícil de entender porque tenemos otro coche que nos está dando información y si el otro coche está hasta tercera posición no sé cómo desde este lado del garaje no cogemos información. Lo tenemos en casa. A veces la estrategia te sale bien, otras mal», se lamentó tras la última carrera en Silverstone.