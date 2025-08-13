Iñigo Martínez tras su fichaje por el Al Nassr: «Cuando ves la oferta, no te lo crees»

Iñigo Martínez ha hablado sobre su salida del Barcelona, después de dejar de forma fugaz el conjunto culé para poner rumbo Al Nassr de Arabia Saudí. El central comenzó a negociar su fichaje por el equipo de Cristiano Ronaldo a la vuelta de la gira asiática del Barça y fue entonces cuando le mostró a Flick su deseo de salir, algo que, como ha indicado, «pilló de sorpresa» al técnico alemán. Sin embargo, ha afirmado que «lo entendió perfectamente desde el minuto dos». También ha señalado que no pudo rechazar los millones saudíes: «Cuando ves la oferta, no te lo crees, porque nadie está preparado para ver este tipo de partidos».

El futbolista recibió una oferta irrechazable de Arabia Saudí. A sus 34 años, únicamente le quedaba una temporada más de contrato con el Barcelona, por lo que su salida hacia esta liga emergente cobraba mucho más sentido. Además, suponía un alivio en términos económicos para el Barça, de cara a acercarse a la regla ansiada del 1:1.

«Hablé con Flick a la vuelta de la gira. Fui sincero con él, porque sabía que me iba a entender perfectamente, porque me queda un año de contrato y son 34 años. Pasan pocas veces estos trenes y es complicado decir no. Le pilló de sorpresa pero lo entendió perfectamente desde el minuto dos», ha destacado.

El central explicó que fue una «charla agradable». «Me dio mucha pena porque había un aprecio mutuo y fue triste, a la vez. No es que fuera tenso, sino de mucha emoción y ves que se acaba el momento de estar juntos y no me iba a tener en el grupo. Sabía lo importante que era para él», ha reconocido en una entrevista a Onda Vasca.

Por otro lado, señaló que hubiera sido algo distinto de haber tenido más años de contrato firmados con el Barça. «Seguramente me lo hubiera pensado si hubiera tenido más de un año de contrato. No tenía un sueldo bajo en el Barça y la familia estaba contenta», aportó.

«No ha sido fácil tomar la decisión porque arrastro a mi mujer e hijas, pero seguro que si hubiera tenido más años de contrato me lo hubiera pensado», añadió en este sentido.

Pero la oferta árabe era para no creérsela. «Cuando ves la oferta, no te lo crees. Nadie está preparado para ver este tipo de contratos, yo por lo menos. Yo he sido un peón de fútbol, y voy subiendo escalones a base de esfuerzo y de sudor, pero cuando recibes este contrato, te pilla de sopetón, y más a la familia», se sinceró.