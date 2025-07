Muere una joven promesa de hockey sobre hielo tras caerse desde un balcón de un hotel de Ibiza

Conmoción y luto en Escocia y también en nuestro país. Gary Kelly, una joven promesa del hockey sobre hielo británico, ha muerto con 19 años tras caerse desde el tercer piso de un hotel en Ibiza. El joven jugador, que era natural de Dundee y jugó para Dundee Stars, Aberdeen Lynx y Whitley Warriors, sufrió un accidente mortal en el Hotel Ibiza Rocks del municipio de San Antonio.

Dos ambulancias acudieron inmediatamente a la llamada de emergencia, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de la perla de hockey sobre hielo. Según la BBC, la Guardia Civil informó que Gary Kelly falleció en la madrugada del lunes tras caerse de un balcón, y que su muerte aparentemente fue accidental, aunque obviamente serán investigadas las circunstancias.

The Dundee Stars are truly devastated to learn that Gary Kelly has tragically passed

away. We send our thoughts and condolences to Gary’s family, partner, and all his friends at this extremely difficult time. Read morehttps://t.co/ZI8oU7WWYl pic.twitter.com/NIa1MmbYtS — Dundee Stars🏒🥅 (@DundeeStars) July 21, 2025

«Estamos destrozados, más allá de las palabras. Nuestro hermoso hijo ha fallecido. No tengo palabras. Les pedimos a todos que respeten nuestra privacidad como familia mientras intentamos sobrellevar esta trágica noticia. Siempre serás nuestro hijo, Gary. Que duermas bien», publicó la familia de Gary Kelly en redes sociales.

El Dundee Stars también mostró su pésame y su apoyo a la familia: «Todos en el club, incluyendo jugadores, personal, directiva y propietarios, estamos desconsolados por esta trágica noticia. Gary era una persona enormemente talentosa y carismática con un gran futuro por delante. Su pérdida impactará a muchos en la comunidad del hockey sobre hielo y más allá. Lo echaremos mucho de menos. Respetamos y apoyamos la solicitud de privacidad de la familia en este momento tan difícil».

Es la segunda muerte en dos semanas de un ciudadano británico en el mismo hotel, pues otro joven escocés llamado Evan Thompson, de 26 años, falleció en parecidas circunstancias a principios de este mes de julio. La prensa británica informa que el establecimiento hcancelado varios eventos musicales tras la muerte de dos británicos en sus instalaciones en tan solo dos semanas, algo que preocupa enormemente a los propietarios del hotel.

«Estamos profundamente conmocionados y devastados por los recientes incidentes trágicos. Nuestra prioridad es apoyar a los afectados y a sus seres queridos durante estos momentos increíblemente difíciles, y apoyar plenamente a las autoridades en sus investigaciones. La seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes ha sido, y siempre será, nuestra máxima prioridad», informó el hotel.

Whitley Warriors are devastated to learn of the tragic passing of former Warrior Gary Kelly, aged just 19. Gary iced for Warriors on only a few occasions in the 2023-24 season but was a popular player in the dressing room despite the shortness of his time at Whitley. pic.twitter.com/or45yMvzRS — Whitley Warriors (@WhitleyWarriors) July 21, 2025