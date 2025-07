La Ryder Cup volverá a España 34 años después

La Ryder Cup volverá a España en 2031, cuando Camiral, el resort ubicado en la Costa Brava, cerca de Barcelona, acoja por primera vez esta competición bienal que enfrenta a Europa y Estados Unidos, según un comunicado de la Real Federación Española de Golf emitido este martes. Camiral seguirá los pasos de Bethpage Black en New York (2025), Adare Manor en Irlanda (2027) y Hazeltine National en Minnesota (2029) como sede de la considerada competición por equipos más importante del mundo del golf.

Será la segunda vez que España albergue la Ryder Cup, 34 años después de que el legendario Seve Ballesteros capitaneara al equipo europeo que se impuso en Valderrama en 1997 y, de este modo, España se convertirá en el primero de Europa continental en recibir la competición en dos ocasiones.

La Costa Brava y Barcelona servirán de telón de fondo de la Ryder Cup de 2031, como dos sedes con tradición para organizar eventos deportivos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, el Gran Premio de España de F1, el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, y las citas habituales de la Champions y la Liga del FC Barcelona.

