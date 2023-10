Europa recupera el trono de la Ryder Cup

Europa es campeona de la Ryder Cup 2023 frente a un Estados Unidos que sufrió duramente la jornada del viernes. Los americanos, que no ganan en territorio europeo desde 1993, fueron a contracorriente durante toda esta edición disputada en el Marco Simone de Roma y perdieron por 16,5-11,5 en un fin de semana que estuvo marcado por varios asuntos polémicos, así como las críticas de la prensa estadounidense a sus jugadores.

Y es que Europa debía sumar tan sólo cuatro puntos para volver a alzarse con la Ryder Cup. El equipo dirigido por Luke Donald no había olvidado la auténtica paliza que recibió en la edición de 2021 donde Estados Unidos venció por 19 a 9. Es por ello que Europa tenía la lección aprendida y no quería sorpresas. En la sesión de tarde del sábado, el conjunto estadounidense logró reaccionar y sumó tres puntos de los cuatro que estaban en juego para mantener un marcador que les dejaba todavía esperanzas.

Por ello, el capitán de Europa no se dejó nada en el tintero y puso a Jon Rahm en el primer partido del día. Pero el León de Barrika no iba a tener un rival fácil y Estados Unidos colocaba al número 1 del mundo, Scottie Scheffle, para enfrentarse al español. El encuentro estuvo igualadísimo durante toda la vuelta y no fue hasta el hoyo 18 cuando Rahmbo volvió a hacer de las suyas para salvar los muebles y dar medio punto a su equipo.

En segundo lugar aparecía Viktor Hovland, el jugador que no había descansado en toda la Ryder y que participó en la victoria más abultada de la historia del torneo este sábado. El noruego se enfrentaba a Morikawa y Europa sumaba el primer punto del día en el hoyo 15. 12-6 y ya sólo quedaban dos puntos y medio para conseguir el título.

Y a partir de entonces era cuestión de tiempo que Europa consiguiera esos dos puntos y medio necesarios. Pero Estados Unidos no lo iba a poner nada fácil y se ponía por delante en la gran mayoría de los partidos. Pero a los locales no les iban a temblar las piernas ni los brazos y gracias al espectacular apoyo del público romano cogieron fuerzas para conseguir levantar la Ryder Cup.

Rory McIlroy hacía cumplía con su cometido y sumaba el siguiente punto ante Sam Burns. El norirlandés vencía a su rival en el hoyo 17 y ya sólo quedaba un punto y medio para proclamarse campeones. Pero a partir de aquel partido era cuando Estados Unidos dominaba en los siguientes partidos. El tablero estaba pintado de rojo, pero sólo era cuestión de tiempo.

Victoria final

Por su parte, Estados Unidos tampoco se quedaba atrás y sumaba varios puntos gracias a las victorias de Cantlay, Brooks Koepka y Max Homa. Los americanos se ponían con 9 puntos frente a los 13 que tenía Europa. Pero Tyrrell Hatton sumó un punto más dejando a Europa a tan sólo medio punto de la victoria. El golfista inglés se quitaba la gorra y celebra por todo lo alto este nuevo punto junto al público del Marco Simone de Roma.

Pero Estados Unidos, de la mano de Xander Schauffele, seguía apretando y sumó un nuevo punto hasta llegar a los 10. La diferencia era de cuatro, pero la victoria europea estaba más cerca que nunca. Y fue Tommy Fleetwood el ídolo de Roma, el que sumó el punto decisivo para darle a Europa de nuevo la corona de esta Ryder Cup, donde los americanos no ganan en terreno europeo desde 1993.