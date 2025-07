Iris Tió hace historia y se proclama campeona del mundo de natación artística

Iris Tió ya es historia de nuestro país. La española se ha proclamado este martes campeona del mundo en la final de solo libre de natación artística en los Campeonatos Mundiales de Singapur 2025. Es el primer oro de la historia de España en un solo femenino. Tió se impuso finalmente a la china Huyan Xu y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que compite bajo pabellón neutral, para dar a España su primer oro en estos campeonatos.

El equipo chino había sido hasta este martes el gran dominador de las pruebas de natación artística de los Mundiales de Singapur 2025. La nadadora catalana, de 22 años, sumó una nota de 245.1913, con una puntuación de 112.9000 en la impresión artística y 132.2913 en la ejecución, por 110.0000 y 131.0025, respectivamente, de la atleta china que se vio superada por Iris, pues solo alcanzó 241.0025.

Por su parte, la medallista de bronce sumó 105.2500 en la primera nota y 134.2937 en la segunda, con una puntuación total de 239.5437 para quedar a 5.6476 de la campeona española. En la cuarta plaza se clasificó la nadadora Vasiliki Alexandri, con 238.997 puntos, una posición 6.1937, por delante la alemana Klara Bleyer, ya a 7.6313 puntos de la española.

«Estoy supercontenta, casi que no me lo creo, en una nube de emociones, llorando, como en ‘shock’. Es la primera vez que España ha ganado una medalla de oro en solo en un Mundial, o sea que estoy que no me lo creo», dijo la campeona del mundo a la Real Federación Española de Natación tras colgarse el oro.

«Cuando ha salido la puntuación de China me he quedado flipada, porque la china es muy buena y la bielorrusa tenía mucha dificultad. Feliz, orgullosa por esta medalla histórica para España», añadió Iris Tió.

En última instancia, la nadadora española dio las gracias a sus entrenadoras: «Quiero agradecer a mis entrenadoras porque sin ellas esto no hubiera sido posible. Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiendo a muerte nuestro trabajo aquí y nos llega el apoyo, gracias por seguirnos».