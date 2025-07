El pasado 30 de junio, el que fuera el número tres del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, ingresó en el centro penitenciario de Soto del Real. Una prisión ubicada a 45 kilómetros de Madrid y donde han albergado una larga lista de rostros conocidos, como Luis Bárcenas o Rodrigo Rato -el motivo por el que también se conoce como la cárcel VIP-.

A punto de cumplir su primer mes condenado, su familia ha decidido abandonar in extremis el domicilio en el que vivían junto al ex secretario de Organización del PSOE en el barrio de Chamberí, una de las zonas más exclusivas de la capital. Lo curioso, además del desplazamiento de su mujer -Paqui Muñoz- y su hermana hasta Milagros, el pueblo de Navarra del que procede el ex político, las grandes protagonistas han sido las cajas de la mudanza, llenas de enseres del que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez.

Las cajas de la mudanza de Santos Cerdán. (FOTO: TELECINCO)

Las curiosas cajas de la mudanza de la familia de Santos

Días después del ingreso de Santos Cerdán en Soto del Real, el abogado de la familia avisó al Tribunal Supremo que el entorno cercano del ex político iba a desalojar el ático en el que vivían en el distrito de Chamberí. ¿El motivo? Según apuntaron, lejos de huir de la capital, la razón de este movimiento se debía al fin del contrato del alquiler: «Se comunica que la familia de mi defendido tiene previsto realizar la mudanza de los enseres contenidos en dicha vivienda el próximo 21 de julio de 2025».

TardeAR se trasladó entonces hasta el portal de la vivienda para conocer de primera mano la razón por la que Paqui -la mujer de Santos- habría tomado la decisión de volver a Navarra. Sin embargo, el reportero se encontró con que la familia, lejos de ocultar lo que escondían las paredes de su casa -por la que pagaban 2.400 euros de alquiler-, no tuvieron problema, a plena luz del día, de mostrar los enseres que tenían en su hogar en Madrid.

«Licores, colonias, árbol, una lámpara, bolsos de Paqui, mochilas, zapatos de Santi, perchas, libros, papeles varios… No han dejado nada en el interior de la casa. Se han llevado todo tipo de muebles, colchones, alfombras, televisores… Lo más llamativo son al menos 3 cajas de vinos con botellas valoradas en 50 euros cada una. Ha llamado mucho la atención las 6 cajas de bolsos de Paqui, 5 de zapatos… En todas las cajas vienen los nombres de lo que hay en el interior de cada caja», dijo el reportero del programa vespertino de Telecinco, que añadió que a las 15:00 horas del 21 de junio -tal y como estaba previsto- terminaron la mudanza que «estaba supervisada en todo momento por la familia de Santos Cerdán, su cuñado, mujer y hermana».