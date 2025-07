La cárcel de Soto del Real, conocida también como Centro Penitenciario Madrid V, es la prisión en la que el pasado 30 de junio ingresó Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez. El juez Leopoldo López le dictó prisión provisional por delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Este centro penitenciario -que es considerada una ‘cárcel VIP’- no es la primera vez que protagoniza los titulares de los medios de comunicación ya que muchos rostros conocidos -como Luis Bárcenas- han pasado por sus celdas de 10 metros cuadrados, con litera, televisión, ducha y baño privado por incumplir las leyes.

Los famosos que han estado en la cárcel de Soto del Real

Soto del Real es considerada, para muchos, «una pequeña ciudad» moderna a 40 kilómetros al norte de Madrid debido a sus numerosas instalaciones. Esta prisión fue inaugurada en marzo de 1995 y tiene una capacidad para 2.000 internos que están repartidos en 1.008 celdas en sus 14 módulos principales -cada uno de ellos alberga 72 reclusos-, además de la enfermería o los módulos de aislamiento, ingresos o uno específico para los internos peligrosos. Además, cada módulo incluye sus propias salas comunes, como un comedor, un gimnasio o una sala de estar y zonas exteriores con piscina, pistas de fútbol sala, balonmano o baloncesto.

La llegada de Santos Cerdán a la cárcel de Soto del Real. (FOTO: GTRES)

En los próximos días, Santos Cerdán tendrá que adaptarse a una nueva y estricta rutina que comienza a las 8 de la mañana. Además, durante su tiempo en prisión a la espera de una sentencia, tendrá unos horarios muy marcados para las actividades -hay talleres, aulas de formación y biblioteca-, desayuno, comida y cena.

No es, sin embargo, la primera persona con un puesto público que ha pernoctado en esta cárcel. En junio del 2013, Luis Bárcenas – ex tesorero del Partido Popular- ingresó en este centro penitenciario tras el dictamen del juez Pablo Ruz. Por sus celdas también pasó Rodrigo Rato, ex ministro y ex presidente del FMI. También Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, Jordi Pujol Ferrusola, Sandro Rosell (ex presidente del Fútbol Club Barcelona), Ignacio y Pablo González o Gerardo Díaz Ferrán, constructor del grupo Marsans y ex presidente de la CEOE.

Luis Bárcenas en Soto del Real. (FOTO: GTRES)

Entre los famosos que han ingresado en esta prisión VIP también se encuentran el bailaor Rafael Amargo (que estuvo 5 meses preso tras ser acusado de tráfico de drogas) José María Ruiz Mateos (empresario y ex político), Miguel Bernad, Francisco Correa, Mario Conde (uno de los presidentes de banca más jóvenes de España y que estuvo condenado por delitos de estafa y apropiación indebida en el caso Banesto, uno de los más polémicos de la historia), Pablo Crespo o Álvaro Pérez, más conocido como ‘El Bigotes’.

Oriol Junqueras. (FOTO: GTRES)

Finalmente, por esta cárcel del municipio madrileño también pasaron Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Jordi Cuixart o Ángel María villar, que formaron parte en 2017 del procés catalán.