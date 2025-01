Rafael Amargo está de celebración. Este 3 de enero, el bailaor cumple 50 años en un momento clave de su vida tras dejar atrás los problemas que tuvo con la justicia en los últimos años. De ser un reconocido coreógrafo internacional a estar envuelto en diversas polémicas. Se puede decir que la la trayectoria de Amargo ha estado marcada por la luces y las sombras y, desde LOOK vamos a recordar algunos momentos claves de su recorrido mediático.

Sus problemas con la justicia

Después de casi 4 años de proceso judicial por un presunto delito de tráfico de drogas, del que fue absuelto, Rafael tomó la decisión de mudarse de España. Cabe destacar que fue a principios de octubre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló la absolución de Rafael Amargo del cargo del que se le acusaba y por el que pasó varios meses en prisión provisional y por el que la Fiscalía pedía para él 9 años de cárcel.

Rafael Amargo posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Su mudanza a Argentina

Una vez quedó absuelto de sus problemas con la justicia, Rafael tomó una importante decisión con la que volvió, de nuevo, a coger el rumbo de su vida. Se ha mudado a Argentina (Buenos Aires) para así dejar atrás el pasado e iniciar una nueva etapa después de pasar cinco meses en la cárcel.



Rafael Amargo en su juicio de Madrid. (Foto: Gtres)

El motivo por el que ha elegido el citado lugar es porque allí tiene nuevas oportunidades laborales. Según contó en Fiesta, espacio presentado por Emma García en Telecinco, tuvo que enfrentarse a problemas económicos y la única forma de solventarlos era esta. «Mi padre me ha dado lo que me ha hecho falta. He tenido que vender todo. Tengo el 90% de mis clientes en el extranjero y no podía ir. Ahora vivo en Buenos Aires. Allí soy el Rafael Amargo que siempre fui», comentó. «Me voy a Argentina, que allí me quieren más», añadió.



El origen de su éxito

Al margen de sus problemas con la justicia y su mudanza al otro lado del charco, la carrera profesional de Rafael Amargo también alcanzó la cima del éxito y su nombre logró hacerse un hueco en la industria del entretenimiento.

Rafael Amargo en un evento. (Foto: Gtres)

Nacido en Granada en 1979, Rafael Amargo es uno de los bailaores y coreógrafos españoles con más éxito. Con tan solo 18 años, en 1997, creó la Compañía Rafael Amargo con el estreno de La Garra y el Ángel en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Gracias a la buena acogida de este espectáculo después se pudo presentar en Granada y en el Festival Flamenco de Jerez.

Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando Rafael consiguió el reconocimiento de la crítica y el público con el estreno de Amargo en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Con este show recorrió España los años siguientes. Estos inicios marcaron el camino de Rafael Amargo y, además, como broche de oro a su carrera, recibió el pasado mes de mayo en Madrid la Medalla al Máximo Orgullo Hispano, la Medalla Internacional al Mérito Profesional y un diploma especial por ser el primer artista flamenco español en tener una Estella en el paseo de la fama de Las Vegas (Estados Unidos).