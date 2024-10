Rafael Amargo confiesa por qué se fue a vivir fuera de España cuando salió de la cárcel

Rafael Amargo ha dado una entrevista en televisión tras pasar unos meses en la sombra mediática. Ha explicado que ninguna cadena le quería dar voz hasta que saliera absuelto y por fin ha llegado el momento. Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido desvelar el motivo por el que se ha ido a vivir fuera de España después de pasar cinco meses en prisión.

El artista ha desvelado que está viviendo en Argentina porque allí sí le siguen ofreciendo proyectos. De hecho asegura que está a punto de cerrar un acuerdo importante. Según ha explicado en Fiesta, programa presentado por Emma García, ha tenido que enfrentarse a problemas económicos. «Mi padre me ha dado lo que me ha hecho falta. He tenido que vender todo. Tengo el 90% de mis clientes en el extranjero y no podía ir. Ahora vivo en Buenos Aires. Allí soy el Rafael Amargo que siempre fui».

Entrevista de Rafael Amargo. (Foto: ‘Fiesta’)

A Rafael le quitaron el pasaporte para evitar que se fugase. Estaba acusado de tráfico de drogas y hasta que no se ha esclarecido todo no ha podido retomar la normalidad. La cuestión es que ahora su imagen ha quedado marcada, por eso se ha visto obligado a buscar trabajo lejos de nuestras fronteras. «Me voy a Argentina, que allí me quieren más», le ha contado a Emma García.

Rafael Amargo habla de su encierro

Rafael Amargo entró en prisión en noviembre de 2023 y reconoce que fue un periodo complicado, pero cree que todo pasa por algo: «Yo confío en que esto es por algo bueno». No obstante, ha afirmado que su familia lo pasó mal.

«Después de la Navidad, que para mí fue muy dura, quería cambiarme de módulo y no quisieron. Entonces me puse en huelga de hambre y perdí 10 kilos. Yo me aclimaté». Ha explicado que aprovechó su encierro para formarse y para escribir un libro que supuestamente va a convertirse en un proyecto cinematográfico. No son sus memorias, es una obra de ficción que sentía la necesidad de escribir.

«Terminé el Máster de Drogodependencia, el Máster de Gestión de Museos y he escrito un libro. Si no hubiera estado en la cárcel todo eso no lo hubiera hecho porque ahí estás sin teléfonos. He dejado atrás a amigos y he hecho algunos nuevos», le ha contado a Emma García.

La presentadora le ha recordado que entró en prisión por no presentarse en el juzgado a firmar cuando le correspondía. «Entiendo y lo acepto porque es un fallo mío, lo acepto. El abogado, Marcos García Montes, me ha ayudado mucho, me ha ayudado a estar sano. Venías de un problema y cuando una persona no está bien, está enferma ahí ha estado Marcos. Yo venía asustado de los abogados anteriores y ahí estaba él. Él era muy inteligente».

Amargo: «No entiendo tanta maldad»

Amargo recalca que también lo ha pasado mal por su familia. Aunque se ha sentido muy arropado, sabe que su entorno lo ha pasado muy mal.

«Mi padre estaba a punto de fallecer y me dijo: hijo, no me muero hasta que te vea feliz. Es que no entiendo tanta maldad, ¿qué trabajo hay ahí? Es toda una historia que yo creo que alguien debería ponerme en el sitio donde estaba. Todo estaba pensando con una mala leche, que no se por qué».

También ha hablado de los pequeños de la casa: «Mis hijos tienen una edad, que son 20 y 19 años. Ellos no quieren hablar del tema. Mira, este caso no tendría que haber pasado porque verdaderamente no había nada».

Para finalizar su entrevista ha respondido a la pregunta más directa de Emma García. La comunicadora quería saber si había dejado atrás sus adicciones y él ha contestado: «Hace siete años, no es ahora. Yo tengo ya 49, no tengo edad para eso».