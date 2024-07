Nuevo evento estival en Madrid. Rafael Amargo ha asistido a la premiere de Cuerpo Escombro. En un primer momento, como suele ser habitual ha posado en el photocall habilitado y tras ello ha atendido a los medios de comunicación allí presentes. No solo se ha sincerado sobre en qué momento personal se encuentra tras su salida de la cárcel, sino que se ha pronunciado sobre el caso de Nacho Cano.

Cabe destacar que el nombre de Cano acapara la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país después de la detención y posterior puesta en libertad del compositor y productor discográfico contratar, presuntamente, a inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche.

Rafael Amargo en un evento. (Foto: Gtres)

Sobre Nacho Cano

Rafael Amargo ha dado a conocer que tuvo en encuentro con Nacho Cano. «Estuve comiendo con él. Está bien y le queda su juicio», ha asegurado. Además, Amargo ha querido ir un paso más allá y dar su opinión, comparando su situación con lo que le está ocurriendo a Nacho. «Lo que han hecho con él es una injusticia grande, porque está dando de comer y somos cortinas de humo para muchas cosas», ha asegurado.

Nacho Cano en una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

Así se encuentra Rafael Amargo

Por otro lado, en esta reaparición del coreógrafo, también ha revelado cómo se encuentra tras su paso por la cárcel. «Estamos encantados de hacer una salida normal como hace la gente e ir al cine», ha asegurado, tranquilo. Eso no ha sido todo, porque, también se ha sincerado sobre lo que siente. «Me está costando porque hace solo tres meses que salí de la cárcel y a veces ni me lo creo», ha añadido.

Rafael Amargo posando. (Foto: Gtres)

«Después de salir en un juicio totalmente absuelto te das cuenta de lo ingrato que es algo que no te pertenece», ha continuado al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que «el estigma social y el honor no te lo devuelven». Asimismo, ha comentado que «la gente está teniendo solidaridad». «Nadie creyó en mí cuando dije que tenía razón», ha proseguido.

Fue el pasado mes de abril, cuando Rafael Amargo abandonó la prisión de Soto del Real en Madrid. Esa misma mañana se celebró la última sesión del juicio contra el artista, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas en su domicilio de la capital. Un mes más tarde, el artista vio desaparecer las acusaciones y la pena a la que se enfrentaba.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió al bailaor del delito de tráfico de drogas por el que le solicitaban 9 años de cárcel. Según la sentencia a la que tuvo acceso en primicia OKDIARIO, el tribunal consideró a Amargo inocente de los cargos y dictó su absolución.