Rafael Amargo sobre su faceta sentimental: "Me cuesta mucho ser fiel"

Ha pasado más de un mes desde que Rafael Amargo recibió una de las noticias más importantes de su vida tras quedar absuelto del presunto delito de tráfico de drogas que se le acusaba y por el que se le pedía nueve años de cárcel. Desde entonces, el conocido bailaor ha concedido varias entrevistas para narrar los duros meses que pasó en prisión antes de conseguir la libertad y algunos de los aspectos más desconocidos de su vida personal. Sin ir más lejos, se ha convertido en el último invitado del podcast Escapando Palante, el cual es presentado por Pablo Ibáñez, más conocido por ‘El Hombre de Negro’ del programa El Hormiguero. Durante la conversación, Amargo se ha abierto como nunca sobre su faceta sentimental y ha hecho un breve repaso acerca de las cinco ocasiones en las que ha pasado por el altar.

«Me he casado cinco veces ya. Nada más y nada menos. Me he casado en Japón. Me he casado dos veces aquí en España. Me he casado la última, con Luciana Bongianino, que es mi mujer de ahora, y otra en medio, que no llegué a casarme, pero estuve más casado que nunca… Estas cosas son las interesantes que no he contado yo nunca», comenzaba a decir entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escapando Palante (@escapandopalante_)

«Me casé con una japonesa y luego con una coreana, ex mujer de Carl Cox, el DJ este de Ibiza […] Pero yo siempre que me he casado es porque he sentido algo. Nunca me he casado por papeles ni nada de eso porque nunca me ha hecho falta. Pero es que me gusta mucho celebrar. Entonces una boda, pues por qué no. Luego se separa uno, pero de momento me caso. Lo celebro y si me peleo, los papeles y fuera», proseguía.

No obstante, al mismo tiempo que reconocía haber sentido algo por todas las mujeres con las que ha contraído matrimonio, también admitía que sus relaciones se habían acabado, en la mayoría de los casos, porque se consideraba una persona «un poco desastre»: «Yo soy un desastre porque soy muy poco fiel. Soy muy infiel porque no me quiero perder nada […] Luego también ha habido veces que me he enamorado de una forma más formal, me he portado bien, pero casi siempre he terminado liándola. Me cuesta mucho ser fiel», confesaba.

Rafael Amargo y Pablo Ibáñez en el podcast ‘Escapando Palante’. (Foto: YouTube)

«Si te digo que soy un don Juan y que soy muy fiel te engañaría. Soy un poco desastre en ese sentido. Pero nunca hago daño porque, ya quien me conoce me ve venir. Y luego siempre me cogen mucho cariño», decía, añadiendo que, por ese motivo, en muchas ocasiones, había continuado teniendo contacto con varias de las mujeres con las que había tenido una relación sentimental en un pasado, pese a su infidelidad. Tanto es así, que cuando Pablo Ibáñez le ha preguntado por la soltería, Amargo ha revelado que no recuerda dicha etapa en su vida.

Por otro lado, Rafael también se ha sincerado sobre las relaciones que ha mantenido, con otros hombres entremedias de los cinco matrimonios mencionados: «La relación con una persona de tu sexo tiene otra confianza. Es más como una relación de amigos. Entonces soy un poco más flamenco», señalaba.