Rafael Amargo ha sido absuelto, y es que, tras años luchando por demostrar su inocencia después de que fuera acusado de un presunto delito de tráfico de drogas durante la pandemia en su casa de Malasaña -Madrid-, finalmente el juez no ha visto indicios para condenarle, y este 14 de mayo se ha sabido que ha sido absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pedía para él 9 años de cárcel, pero el bailaor no entrará en prisión tras la sentencia de los magistrados, que daba a conocer en primicia OKDIARIO. Fue el 12 de abril, cuando el coreógrafo pudo salir de la cárcel de Soto del Real tras cinco meses en prisión provisional y, lo hizo, además, sin medidas cautelares, dado que el juez consideraba que no había motivos para mantener esa medida y que tampoco había riesgo de fuga. Y ahora, que se ha conocido la sentencia, Amargo no tendrá que volver a ella.

Tras conocerse su libertad, el bailaor ofreció una rueda de prensa en compañía de su inseparable pareja, Luciana Bongianino, y escoltado por su abogado, Marcos García Montes. «Me habéis tratado muy bien -hace referencia a los medios de comunicación-, hasta ahora nadie me ha querido ni gratis hasta que saliera esta sentencia, así que espero que entendáis que igual esta historia da para capítulos como Rocío Carrasco». Mención con la que recuerda la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, emitida en 2021 en Telecinco, en la que la hija de Rocío Jurado relató sus vivencias y entresijos familiares.

Rafael Amargo paseando. (Foto: Gtres)

Ahora, Rafael Amargo volverá a la televisión y lo hará concediendo una entrevista este 17 de mayo en el plató de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Será en el citado formato donde Amargo relatará su experiencia y cómo ha vivido este polémico episodio de su vida.

Rafael Amargo en una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

Las palabras de Rafael Amargo

Asimismo, Rafael Amargo, durante su intervención con la prensa agradeció el apoyo recibido. «Quiero agradecer en primer lugar a las personas que han resuelto todo esto: a mis abogados. Venía de un bucle de letrados que no habían sido los adecuados. Marcos y su hijo han estado mano a mano. Lo que más me ha gustado de ellos es el cariño que me han dado. He sido cliente y amigo. Ellos te brindan la profesión y todos los días me han puesto un mensaje. Él, junto a mi padre y a Luciana, les agradezco todo», indicó.

Rafael Amargo posando ante el objetivo de la cámara. (Foto: Gtres)

«No quiero decir mucho más. El viernes me van a ver en exclusiva en De Viernes e igual estaré la siguiente semana. Espero que lo entendáis. Queríamos hablar de la parte más técnica, ahora me toca hablar después de 4 años. Seguro me vais a entender, ya que hablaré en un sitio donde me van a devolver la fatiga que yo he pasado durante este tiempo», añadió.