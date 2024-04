Rocío Carrasco presenta su nuevo proyecto y habla de un momento clave en su nueva boda con Fidel

Rocío Carrasco ha vivido una celebración por partida doble este lunes, 29 de abril. Coincidiendo con su 47º cumpleaños, la hija de la intérprete de Como una ola ha presentado ante la prensa un nuevo proyecto empresarial. Se trata de su propia línea de cuidado facial que lleva sus iniciales como nombre (RC-Skincare) y que está enfocada en las pieles maduras. «Este proyecto nace de una necesidad mía personal para poder obtener algún producto que no me hiciera reacción en la cara y que no me la irritase», explicaba a las cámaras de Gtres.

Fue a raíz de la llamada de un íntimo amigo suyo cuando surgió la idea de sumergirse en este nuevo reto profesional. Le contó que iban a cambiar de laboratorios y Rocío le pareció una buena oportunidad para pedirle que tratara de sacar al mercado algo enfocado en su propia experiencia: «Yo le dije, a ver si damos de una vez con algo que me vaya bien. Él aceptó, ‘por probar, no vamos a perder nada’, me respondió. Y Baldo vino a casa y nos propuso varios principios activos, y se encargó de hacer la fórmula», comentaba.

Rocío Carrasco en la presentación de su línea de cosmética de ‘RC Skincare’. (Foto: Gtres)

Su segunda boda con Fidel Albiac

Este nuevo proyecto ha llegado en uno de los momentos más dulces de su vida. Y es que más allá del terreno profesional, Rocío Carrasco y Fidel Albiac han decidido pasar de nuevo por el altar para celebrar sus veinticinco años de amor. Como era de esperar, los medios encargados de cubrir la presentación de su firma de cosmética no han podido evitar preguntar a Rocío por la sonada celebración, la cual aún no tiene nada asentado, según sus propias palabras: «Solo sé con quién», manifestaba entre risas.

En cuanto a la fecha y el lugar, Carrasco señalaba que quería que se celebrara durante el 2024 aunque, por ahora, no tiene una fecha exacta ni un lugar para ello: «No tengo preferencia. Realmente, creo que donde podamos estar todos y donde todos podamos estar bien, con eso me es suficiente», decía.

Rocío Carrasco en la presentación de su línea de cosmética de ‘RC Skincare’. (Foto: Gtres)

Durante su primera boda con Fidel, su tío, Antonio Carrasco, fue el encargado de acompañarla hasta el altar, pero, en esta ocasión, Rocío ha desvelado que no será así: «Fue tan sumamente maravilloso y mágico que sería una torpeza repetir algo que no… Yo quiero quedarme con esa sensación de la primera vez. Con esa emoción y ese sentimiento de coger la mano a mi tío Antonio y pensar que era la mano de mi padre. […] Eso solamente se vive una vez», aseguraba. Al mismo tiempo, añadía que en esta segunda boda será otro miembro su familia el que adquirirá el rol de padrino, pero por ahora, no desvelará su nombre.

Un cumpleaños centrado en el éxito profesional

Después de charlar con los medios de comunicación presentes, Rocío confesaba que no tenía nada planificado para celebrar su 47º cumpleaños, por lo que no sabía que planes le esperaban después del evento del lanzamiento: «Supongo que me iré con mis amigos, pero no tengo nada planificado. Lo único que estaba planificado era el nacimiento de hoy», aseguraba.