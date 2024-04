Suenan campanas de boda. Rocío Carrasco (46) y Fidel Albiac (51) se casan este año por la iglesia para festejar sus 25 años juntos. Aunque, por ahora, no tienen una fecha concreta para celebrar el enlace, la hija de Rocío Jurado ha asegurado en una entrevista que no será dentro de «mucho». La pareja ya se casó en 2016 por lo civil, pero siempre barajó la posibilidad de conmemorar las bodas de plata por todo lo alto. La empresaria ha contado que quiere compartir con su entorno este especial momento de su vida con una «gran fiesta».

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en un evento. / Gtres

Rocío, que se muestra de lo más emocionada, ha hecho hincapié en que cuando vio por primera vez a Fidel fue un flechazo. «No sé ni cómo ni cuándo, pero es mío», ha comentado, en clave de humor. Fue un amor a primera vista. «Sí. Físicamente, qué duda cabe que me encantó, pero iba más allá y no lo conocía. Sentí que había algo, una conexión que se va fortaleciendo según vas conociendo a la persona. Es muy importante ese pellizco», ha comentado.

«El corazón me dio un vuelco literal. Pasa muy pocas veces en la vida, a mí solo una vez. Empezamos siendo amigos, unos cuatro o cinco meses. Después del accidente nos fuimos a vivir juntos», ha contado Rocío a Lecturas. Sobre el incidente que sufrieron en el año 2000, la hija de Pedro Carrasco ha indicado que «afianzó lo que ya teníamos, claro. Pero si no hubiese ocurrido, habría sido igual».

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una imagen de archivo. / Gtres

En esta intervención, Rocío Carrasco ha asegurado que para ella Fidel lo es todo. «En la pareja lo más importante es la admiración, y él siempre me ha despertado una admiración profunda. Siempre ha estado, además de una forma altruista ¡No tenía necesidad!», ha insistido.

La lista de invitados

La hermana de Gloria Camila no ha revelado las personas que formarán parte de su boda, pero sí que ha contado que «la familia ha crecido», dejando entrever que nuevos rostros podrán vivir en primera persona la su unión por la iglesia con Fidel. «Tengo durante este tiempo mucho que agradecer a mucha gente», ha asegurado.

Al margen de este importante paso que dará con Albiac, Rocío Carrasco se ha sincerado sobre cómo se encuentra en estos momentos. «Soy Feliz. He aprendido que cuando las cosas son, son y cuando no son, no son. Ser consciente de eso te hace sentir bien, asumes que no puede ser todo en e la vida y que dentro de todo eres una afortunada», ha espetado.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una imagen de archivo. / Gtres

Así se conocieron Rocío Jurado y Fidel Albiac

Corría el verano de 1999, cuando los caminos de Carrasco y Albiac se cruzaron. Rocío se encontraba en la puerta de su casa de Chipiona comiendo pipas viendo pasar a gente. «De repente veo que pasa una colega de mi prima María Eugenia (hija de Gloria Mohedano), Rocío Mestre. Apareció ella con el chaval con el que salía, un noviete. Yo salgo a saludarles y me presentó a Fidel, fue un impacto grande cuando lo vi. En ese mismo momento supe que no sabía cuándo ni cómo pero que de alguna forma era para mi. Entablamos una relación de amistad pura y dura. Me volvía loca», contó en el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, que se emitió en marzo de 2021, en Telecinco.