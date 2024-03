Aluvión de críticas a Gloria Camila por la última decisión empresarial que ha tomado

Gloria Camila se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana. Después de salir de Antena 3, donde ha estado trabajando de colaboradora de Espejo Público, se ha centrado en su faceta de empresaria. Por fin ha dado forma a Bakkus, un proyecto al que llevaba un tiempo dándole forma y que por fin se ha hecho realidad gracias al apoyo de dos socias.

El problema es que Gloria Camila y su equipo han decidido poner unos precios que el público considera demasiado elevados. Las prendas más baratas son unas sudaderas con frases típicas de Rocío Jurado que tienen un precio de 70 euros, pero hay algunas prendas, como por ejemplo la ‘camisa Cibeles’ que cuesta 239. Todo esto ha hecho que sus detractores se lancen a las redes para pedir explicaciones.

Prendas Bakkus / Página web Bakkus

La hija de José Ortega Cano asegura que detrás de cada prenda hay un proceso creativo muy importante, por eso cuestan tan caras. Ha invitado a sus enemigos a investigar en la marca, para descubrir la calidad de los productos.

En LOOK hemos acudido a la página web de Bakkus y hemos descubierto cuál es el objetivo de la empresa. Gloria y sus dos compañeras quieren ser una firma “donde la elegancia y la confianza se fusionan para celebrar la belleza femenina en cada uno de sus matices”. Estas tres empresarias se definen como: “tres apasionadas mujeres, firmes en nuestras convicciones y decididas a transmitir confianza a través de nuestra marca”.

La nueva y agridulce aventura de Gloria Camila

Gloria Camila se ha estrenado en el mundo empresarial con un sabor agridulce. Ella sigue insistiendo en que su ropa cuesta cara porque detrás hay un proceso importante, pero sus detractores han puesto en duda esta afirmación. Incluso se ha criticado las fotos que aparecen publicadas en la página web. Para muchos son demasiado caseras.

Sin embargo, Gloria y sus socias, además de fundar la marca, ejercen de modelos y van a seguir insistiendo para demostrar que el proyecto merece la pena. “Desde siempre, la moda ha sido nuestra pasión, un hilo conductor que nos ha llevado a soñar y finalmente realizar nuestro sueño con Bakkus. Cada diseño que creamos es una expresión de nuestra dedicación y amor por la moda, reflejando la fuerza y la autenticidad que nos define”.

El problema es que estos diseños no están al alcance de todos los bolsillos y de momento no tienen nombre en el mercado. Por ejemplo, El ‘chaleco Niza’ cuesta 319 euros y una gran parte del público no entiende este precio.

Prendas Bakkus / Página web Bakkus

El plan B de Gloria Camila

Gloria Camila y su equipo se justifica diciendo: “No solo creamos prendas, sino experiencias que resaltan la individualidad y potencian la seguridad en cada mujer. Creemos en el poder transformador de la moda para elevar la autoestima y expresar la verdadera esencia de cada una”. Pero de momento no han convenido a sus clientes y las redes se han llenado de críticas.

Si esta aventura sale mal Gloria tiene un plan B: está estudiando Derecho. Quiere ser abogada y buscarse un futuro fuera de la televisión, pero su primera decisión empresarial, según los comentarios que hay en el Universo 2.0, no ha sido demasiado acertada.