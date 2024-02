Gloria Camila presenta su gran proyecto profesional rodeada de su familia

Después de meses de nervios y mucho trabajo, Gloria Camila ha visto logrado su gran sueño: lanzar su propia marca de ropa junto a otras dos socias. La hija de José Ortega Cano ha presentado este sábado, 24 de febrero Bakkus, en un evento que ha tenido lugar en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Hasta el citado lugar se ha desplazado la influencer, donde ha podido reencontrarse con su familia, los grandes pilares de su vida.

Gloria Camila presenta su propia firma / Gtres

Gloria Camila ha lanzado la colección de primavera-verano 2024 y la ha presentado a través de un desfile mediante el que hemos podido conocer las prendas que se llevarán la próxima temporada. Para esta cita tan importante, la colaboradora de televisión ha reunido a su familia en el que es, sin duda, uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. De los primeros en llegar ha sido su hermano, José Fernando y su padre, José Ortega Cano.

Chayo Mohedano, José Fernándo y Rocío Flores / Gtres

Todos ellos han protagonizado varias fotografías demostrando la gran complicidad que tienen. A ellos se le sumaban después Rocío Flores y su hermano, David, quien se abrazaba de forma efusiva al diestro nada más verle. Eso no es todo porque también han hecho acto de presencia Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano. Ambas se han mostrado muy sonrientes.

José Ortega Cano apoyando a su hija Gloria Camila / Gtres

En medio de la polémica

Este reencuentro familiar se ha producido después de que el nombre de Gloria Camila se colocara en primera plana mediática tras verse envuelta en una polémica con la ex de su hermano. Michu compartió en su perfil de Instagram un texto con el que se mostró afectada tras las últimas declaraciones de la hija de José Ortega Cano defendiendo a su hermano después de que salieran a la luz una serie de fotografías del padre de su hija con otra mujer.

Michu en el bautizo de su hija en común con José Fernando / Gtres

A través de aquel escrito, Michu dejó clara su opinión y expresó cómo se siente en medio de esta guerra familiar. «Tú eres una falsa. Y lo digo aquí y en Lima. Todo lo que sabes es por mi», comenzó diciendo sobre su ex cuñada. «Traicioneros. ¡Yo por la prensa! He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa relación», añadió, visiblemente molesta por la situación. «Si os digo traicioneros no es por una infidelidad. Hay más cosas. Soy madre. Falsa», finalizó.

Una reacción que llegó después de que Gloria Camila defendiera a su hermano, asegurando que no le había sido infiel con la joven que protagonizó la portada de Diez Minutos hace varias semanas.