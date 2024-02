José Ortega Cano desvela cómo ha sido el primer cumpleaños de su hijo sin Ana María Aldón

Mientras Ana María Aldón continúa su participación en Gran Hermano Dúo, José Ortega Cano ha tomado las riendas y ha organizado el cumpleaños del hijo que tienen en común. El torero ha tendido amablemente a la prensa y ha desvelado cómo ha sido esta fiesta, la primera a la que no ha podido acudir a Ana María. Al evento han asistido otros rostros conocidos en la familia, como por ejemplo Gloria Camila, quien está de plena actualidad a raíz de su despido de Espejo Público.

José Ortega Cano se ha encargado de organizar la fiesta de José María, quien ha cumplido 11 años lejos de Ana María Aldón. La diseñadora utilizó las cámaras de Gran Hermano Dúo para mandarle un mensaje y le recordó que estaba trabajando. Es decir, no ha decidido participar en el concurso por razones mediáticas. Según contó, lo único que le anima a seguir adelante es seguir generando ingresos para poder mantenerse sin ayuda de nadie.

José Ortega Cano con sus hijos / GTRES

Mientras tanto, José Ortega Cano ha invitado a su hermana Mari Carmen al cumpleaños de José María. Se ha especulado mucho con la relación que hay entre Ana María Aldón y Mari Carmen, pero esta última ha asegurado que todo está en orden. La excuñada de Ana María ha mostrado su mejor sonrisa y ha acudido a la fiesta de su sobrino acompañada de Aniceto, su marido y uno de los grandes apoyos de Ortega Cano.

José Ortega Cano desvela cómo ha sido el cumpleaños

El viudo de Rocío Jurado ha organizado el evento en un local de ocio situado a las afueras de Madrid y ha la salida ha dado unas declaraciones. «Muy bien, hemos estado con los niños, disfrutándolos y muy bien. José María se lo ha pasado muy bien, ahí con las camas elásticas esas, que son todos unos fenómenos. Ha sido un buen día y estamos muy contentos», ha declarado con total naturalidad.

José Ortega Cano en el cumpleaños de su hijo

Es la primera vez que Ana María Aldón no puede disfrutar del cumpleaños de su hijo, por eso José Ortega Cano se ha esforzado tanto para aquel pequeño no note ninguna ausencia. No obstante, el torero ha recalcado que para él son todos sus hijos iguales. «Les tengo mucho cariño a todos: a mi Gloria, a mi José Fernando y a mi José María».

Después ha utilizado los micrófonos de GTRES para reflexionar sobre el cambio que estaba dando José María: «Es que él ya tiene 11 años. Fíjate. En nada de tiempo se pone mayor».

La hermana de José Ortega Cano da explicaciones

José Ortega Cano con su hermana y con su cuñado / GTRES

A pesar de que ha intentado estar en la sombra, Mari Carmen Ortega ha protagonizado varios revuelos en la crónica social. Leal acusado de no haber aceptado a Ana María Aldón. Sin embargo, ella adora al hijo de la diseñadora y no ha dudado en asistir a su fiesta.

«Vamos al cumple del peque. Bueno, el peque, que ya no es tan peque. Tiene 11 años y es un niño maravilloso, muy cariñoso y muy bueno», ha comentado mientras entraba en el local acompañada de su marido Aniceto. Visiblemente orgullosa a su sobrino, ha explicado que el joven siente pasión por el fútbol, por eso descarta que se dedique a la tauromaquia en un futuro. «A él le gusta más el fútbol. También le gustan los toros, pero no para dedicarse a ello».

La hermana de José Ortega Cano no ha dejado pasar la ocasión y ha recalcado que sus diferencias con Ana María Aldón están zanjadas. «Hay que llevarse todos bien», insiste antes de entrar en el local que había reservado el maestro.