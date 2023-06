El 22 de octubre de 2022, Ana María Aldón y Ortega Cano confirmaron su separación, después de un bache que a pesar de sus intentos no pudieron superar. Ahora, ocho meses después, la sonrisa de la diseñadora la delata: vuelve a estar enamorada. Y, si bien es cierto que fue a principios de junio cuando lo confirmó, ahora ha querido entrar en más detalles, aunque sin desvelar el nombre del que ha vuelto a llenar su corazón.

La colaboradora se ha vuelto a sentar un día más en Fiesta para hablar de esta nueva etapa de su vida en la que ha abierto de par en par las puertas al amor. Ya no se esconde y ha querido compartir con todos el momento tan feliz que atraviesa. «Me siento la mujer de su vida», ha sentenciado. Una frase muy importante, pues cabe recordar que una de las cosas por las que Ana María ya no era feliz junto al torero era porque sentía que no le daba el hueco en su vida que se merecía.

La ex de Ortega Cano no ha querido dar nombres y apellidos de esta nueva ilusión, pero sí que lo ha descrito como alguien cariñoso, deportista e inteligente. Y, aunque sus caminos se cruzaron hace poco, ha creído oportuno presentarlo a su familia: «Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz». El hombre en cuestión tiene poco más de 50 años, para ella «la edad perfecta», ojos azules y, aunque se desconoce si es un personaje público, ha confirmado que no forma parte del mundo de la televisión. No ha querido hablar de su familia, pero en la suya ya tiene un hueco. «Vive en Madrid, pero no es de aquí», ha añadido.

Se nota en su cara que la tristeza y la depresión que un día la situó en lo más profundo del pozo ya forman parte del pasado. Ahora, con una nueva vida, Ana María Aldón solo tiene ganas de ser feliz, disfrutar y compartir todo aquello que con el torero no pudo. «Me hace sentir que soy su prioridad», ha zanjado. Una noticia que llega después de muchos enfrentamientos y decepciones con Ortega Cano, del que se desconoce si también tendría una nueva ilusión. Aunque son pocos los detalles que se conocen de este hombre con nombre compuesto, poco a poco se va afinando su retrato.

Fue a principios de mes, antes de poner rumbo a Honduras, cuando la diseñadora le confesó a Kiki Gordillo que había alguien en su vida. «Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago», le dijo después de muchos rumores. Además, completamente entregada a esta aventura, no descartó volver a pasar por el altar: «Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso». Con esta nueva información sobre la mesa se descarta, una vez más, que la persona que ocupa ahora su corazón sea José Manuel, un cantante de bachata con el que se le ha relacionado en más de una ocasión: «Yo no he tenido nada con esta persona. Nos conocimos un día que coincidimos, pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro».