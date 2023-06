Se cumplen seis meses desde que Ana María Aldón (45) y José Ortega Cano (69) firmaran su divorcio tras varios meses separados. Desde entonces, mucho se ha especulado con la forma en la que ambos estarían rehaciendo sus vidas, inclusive, sentimentalmente hablando. Pues han sido varias las veces en las que, en este tiempo, se ha atribuido una amistad especial a la diseñadora, que ella misma se ha encargado de desmentir en Fiesta, el programa en el colabora habitualmente; así como al torero. Pues cabe recordar, sin ir más lejos, cómo, el pasado mes de diciembre, el viudo de Rocío Jurado copó varios titulares de la crónica social por su buena sintonía y complicidad ante las cámaras, con la cantante Isabel Luna.

Sea como fuere, lo cierto es que la situación habría cambiado ahora para la ex superviviente. Pues ha sido este sábado cuando, en el mismo programa, ha visto la luz la que sería, ahora sí, la nueva ilusión de Ana María Aldón. Aprovechando su escapada a Honduras para vivir una segunda etapa en Supervivientes (aunque no como concursante de pleno derecho), el equipo de Emma García acompañó hace escasos días a la ex del diestro a comprarse la ropa de baño pertinente para la experiencia. Era entonces, cuando, con una sonrisa pícara, Ana María confesaba a Kiti Gordillo, reportero del programa, que hay un hombre en su vida que le ha devuelto la ilusión. «Puedo decir que sí, que siento alguna que otra mariposa en el estómago», comenzaba diciendo ante las cámaras.

«Da miedo enamorarse antes de que ocurra, una vez que pasa el miedo se va perdiendo, pero puede que esté hablando demasiado. Quiero sentirme todo lo que acaba en ada», añadía. «¿Incluso, embarazada, casada?», preguntaba Kiti, curioso. «Embarazada no, por Dios, pero si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso. Puede que más adelante cuente algo, por ahora os digo que estoy muy feliz», respondía ella.

La colaboradora no quiso ahondar en más detalles ni desvelar la identidad del apuesto hombre, que no ha trascendido por el momento. No obstante, podemos descartar que se trate de un cantante de bachata de nombre José Manuel, si bien el músico se lo confirmó hace escasos días a Amor Romeira (34). «Yo no he tenido nada con esta persona. Nos conocimos un día que coincidimos, pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro. Tengo gente interesada en mí, no lo voy a negar, pero de ahí a…», expresó Ana María Aldón después de que se conociera la información.

Ana María no oculta sus ganas de enamorarse

Echando la vista atrás, resulta curioso como, en las últimas semanas, Ana María Aldón se ha reiterado abiertamente sobre sus ganas de volver a enamorarse y disfrutar de todo lo que ello conlleva. «¿Yo por qué no voy a tener ganas de enamorarme? Yo estoy llena de amor, ¿Por qué no puedo regalarlo?», desveló hace tan solo unos días sobre su situación actual sentimental. «Ahora es el momento de pasarlo bien, ¿No? Que bastante mal lo hemos pasado con la pandemia, todo el lío que hemos tenido y toda la historia, y la desgracia que hemos tenido. Pero yo no doy citas, a ver si te crees que soy el médico, te doy una cita para el martes a las tres de la tarde. No, no, yo no doy citas, yo conozco a la gente y ya está. Y si el beso viene en primavera bienvenido sea», confesaba.