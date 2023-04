José Ortega Cano: del amor al bloqueo por despecho a Isabel Luna

La vida de José Ortega Cano cambió al hacer oficial su divorcio de Ana María Aldón. El torero y la diseñadora no pudieron superar su último bache y optaron por separar sus caminos para siempre; un movimiento que sacó a la luz el lado más desconocido del diestro, que comenzó a salir, a bailar e, incluso, a dejarse ver junto a otras mujeres. En concreto, junto a Isabel Luna, una íntima amiga de su pasado con la que ahora parece haber roto todo tipo de lazo.

Atrás han quedado las noches de juerga y el compartir escenario, porque parece que esa «obsesión» de la hablaron algunos medios de comunicación ha llegado a su fin. Se desconocen cuáles eran los propósitos de Ortega Cano, pero ahora lo único que busca es que el nombre de Isabel Luna deje de vincularse con su vida. Y así lo ha confirmado Informalia, que ha asegurado que el torero ha llegado, incluso, a bloquearla en su móvil: «La ha bloqueado porque su despecho es brutal».

Al parecer, su intento de demostrar ser todo un galán con «semen de fuerza» no ha servido para nada. Desde el digital mencionado, han comunicado que fuentes cercanas a la cantante le han tachado de «machista» y «conquistador a la vieja usanza». Una actitud que no habría gustado en absoluto a la que consideraba su amiga, que habría optado por rechazarle y alejarse de él. Según relatan, el único propósito del diestro era conquistarla y recuperar la ilusión que se había llevado su divorcio, a pesar de las negativas de su amiga. Ella le advirtió, pero no fue suficiente, seguía siendo «pesado y empalagoso». Desde Informalia cuentan que el torero se sintió tan ofendido y rechazado que ha optado por bloquear de su vida, y también de su móvil a la cantante: «Soberbia y prepotencia a raudales le sobran».

Con esta nueva situación, se vuelve a poner sobre la mesa el papel de Ortega Cano en las relaciones, un papel del que habló Rocío Carrasco en su docuserie. La hija de ‘la más grande’ hizo mención a un manuscrito de la cantante en el que hablaba del tormentoso tiempo que pasó junto al torero, algo que le llevó hasta los tribunales. Fue Gloria Camila la que dio un paso al frente e interpuso una demanda contra su hermana, demanda que ahora se ha podido saber que ha perdido.

«Ese hombre es muy machista, es de los de ordeno y mando», ha comunicado Informalia, volviendo a sacar a la palestra el lado más desconocido pero más comentado de Ortega Cano. «No quiero ni pensar lo que habrá tenido que aguantar su ex mujer, Ana María Aldón», han añadido. Cabe recordar que la diseñadora y el diestro compartieron vida durante una década, y que fruto de su relación nació el pequeño José, el hijo que tienen en común. «Si algún día se atreve a contar todo lo que ocurría dentro del chalet que compartía con su marido, saltarían chispas. El otro día le escuché decir que por Ana tan solo había sentido cariño y que Rocío Jurado había sido su gran amor. Otro desprecio hacia la madre de su hijo pequeño. Una falta de respeto», ha rematado la fuente a la que ha tenido acceso el digital mencionado.