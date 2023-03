La nueva victoria judicial de Rocío Carrasco contra Gloria Camila

En octubre de 2021, Rocío Carrasco sorprendió a su familia mediática confirmando tener en su poder un documento escrito del puño y letra de ‘la más grande’. Un manuscrito que utilizaría para dar veracidad a su testimonio en la docuserie En el nombre de Rocío; un movimiento que no sentó nada bien a Gloria Camila, utilizando la justicia para llevarle la contraria.

La hija de Ortega Cano interpuso una demanda de diligencias preliminares contra su hermana por «exhibición de documentos privados y personales de Rocío Jurado». Al parecer, contar el interior de algo tan personal de forma pública, para la influencer era una forma de deshonrar a su madre, por lo que recurrir a la justicia era la única vía para defender su legado. Fue entonces cuando vino el primer revés para la joven: la jueza requirió a Rocío presentar los documentos y así hizo esta.

Gloria Camila entonces pidió que el contenido del mismo no constara en sumario, pero su petición fue rechazada. Sin saber qué más hacer, optó por querellar a Carrasco, que se enteró de este revés a través de la prensa. Ahora, tal y como ha informado Lecturas, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella de la hija del torero, dándole así la espalda. Según la revista, el fiscal ha considerado que la hija de ‘la más grande’ no ha cometido ningún delito. De esta forma, Rocío no se enfrentará a ninguna pena de cárcel como se especuló en los medios de comunicación.

Un testimonio silenciado

Al parecer, Gloria Camila habría intentado por todos los medios que este manuscrito nunca viese la luz. Tal y como informa Lecturas, en él la intérprete de Como una ola habría relatado lo infeliz que era en su matrimonio con Ortega Cano. Una cuestión que trató Carrasco en su docuserie, incluyendo que hasta su madre la llamó pidiéndole ayuda tras un desencuentro con el torero. «Considero que no le dio la vida que se merecía. Vamos a decir que no le dio buen trato», dijo durante su emisión en el plató de Telecinco, añadiendo que una cuestión de malos tratos la tendría que dirimir la justicia. «Yo no tengo problema si me demanda o si me denuncia porque puedo probar cada cosa que digo», sentenció. Y así parece haber sido.

La reacción de Gloria Camila

Pero esta información parece no haber sentado nada bien a la hija de Ortega Cano, que ha reaparecido en las redes sociales para pronunciarse al respecto. «Viendo cómo la gente ‘sabe’ más que yo de mi vida y de las movidas judiciales», ha escrito, dejando claro que no era conocedora de este nuevo varapalo judicial. Por su parte, Rocío Carrasco ha mantenido el silencio y el clan Mohedano ha hecho lo propio, aunque en el pasado no fue así. La familia mediática de la hija de ‘la más grande’ quisieron restarle importancia al documento alegando que nunca habían visto a la cantante escribir en un diario. «Solo he visto a mi hermana firmar autógrafos y talones de trabajo», dijo entonces Amador.