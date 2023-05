El rotundo mensaje de Ortega Cano, ¿nueva indirecta a Ana María Aldón?

A punto de cumplirse diecisiete años de la muerte de Rocío Jurado, a causa del cáncer de páncreas que padecía desde 2004, José Ortega Cano (69) sigue teniendo muy presente a la que fue su mujer durante más de una década. Prueba de ello es que cada vez que puede, se rinde en halagos hacia la interprete de Como una ola, Se nos rompió el amor o Ese hombre. Sin ir más lejos, este viernes, el torero se refirió a la artista como la más grande -«Imagínate, expresó»-, tras ser preguntado por la prensa expresamente la efeméride durante su visita a la Plaza de Toros de Las Ventas para disfrutar de una jornada taurina con motivo del décimo quinto festejo de la Feria de San Isidro en la Monumental madrileña.

Breve, pero conciso, el diestro volvió a demostrar el gran respeto y admiración (profesional y sentimental) que mantiene hacia la madre de dos de sus hijos, sin importarle los comentarios, eso sí, de quienes consideran que cada buena palabra de él hacía Rocío Jurado es una nueva indirecta, queriendo o no, hacía Ana María Aldón (45), de quien se separó hace ya algunos meses. Pues cabe recordar que, mientras estuvieron juntos, la diseñadora confesó en varias ocasiones su sensación de que Ortega Cano no le había dado su sitio en su domicilio conyugal porque «nunca quiso borrar el recuerdo a la cantante». «¿Qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de su mujer, aunque ella no esté», dijo entre lágrimas en el programa Viva la vida antes de anunciar su separación del padre de Gloria Camila (27).

Al margen de la fecha clave, José Ortega Cano confesó que se encuentra muy bien en esta nueva etapa de su vida. «Muy bien, muy bien», dijo. Sin embargo, quiso evitar cualquier pregunta acerca de la inminente libertad de José Fernando tras cinco años ingresado en el hospital psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos; así como de las últimas declaraciones de Michu, la pareja sentimental del joven hasta hace poco más de un mes, al ser preguntada por sus seguidores en redes sociales acerca de cómo era criar a una pequeña con un «padre poco presente». «Hombre, no te voy a mentir (…) Es un poco jodido pero te hace superfuerte. Y cuando más mayor se hace (la niña), más te irá enseñando, también a quereros mucho», desveló.

La respuesta de Ana María Aldón

Las palabras de José Ortega Cano no habrían sentado nada bien a Ana María Aldón. Pues al ser preguntaba por la prensa sobre el asunto, la ex superviviente ha respondido tajante: «Si, tiene toda la razón, lo ha dejado claro muchas veces y este año no iba a ser menos…para mí la mejor soy yo, claro», señala. «No me ha importado nunca, ahora menos», añade en clara alusión a lo referido anteriormente.

Ana María Aldón y José Ortega Cano decidieron poner fin a su historia de amor el pasado mes de octubre tras nueve años de noviazgo y cuatro de matrimonio tras no poder superar la crisis que llevaban meses arrastrando. «Teníamos que tener las cosas muy claras para dar el paso y ver qué manera lo hacemos para que se perjudique lo menos posible a esta persona. Hubo emociones, hubo afecto. No hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño», confirmó Ana María en ese entonces.