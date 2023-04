Parecía que la comunión del hijo de José Ortega Cano (69) y Ana María Aldón (45) iba a traer buenas noticias para la familia del diestro, tras meses de sonados desencuentros. Pero nada más lejos de la realidad. Ha sido precisamente la celebración de este evento el motivo de la ruptura sentimental definitiva entre José Fernando Ortega (30), hijo del viudo de Rocío Jurado, y su pareja, Michu, quien fue una falta destacada en la ceremonia junto a la hija de ambos, María del Rocío.

Y es que si bien en un primer momento todas las informaciones apuntaron a que su ausencia se debía a una indisposición, ella misma se ha encargado de aclarar horas después que no había sido invitada al evento, al que también faltó Gloria Camila (27). «Mi relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que es la comunión de su tío José María», ha publicado en sus stories de Instagram.

José Fernando acudió al bautizo del brazo de la hermana de José Ortega Cano, Mari Carmen Ortega, junto a su marido y hombre de máxima confianza del diestro, Aniceto.

Michu y José Fernando se conocieron en el año 2013, en una discoteca, y lo cierto, es que el fuerte carácter de ambos, sumado a los problemas de adicción del hijo de José Ortega Cano, que permanece ingresado en el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, convirtieron ese noviazgo en un auténtico polvorín de isas y venidas. De hecho, en 2016, Michu comenzó a acudir a los platós de televisión revelando los trapos sucio de su relación con el joven y hablando mal de la que era su familia política. Un año más tarde, en 2017, la pareja anunció su reconciliación y dio la bienvenida su hija, de la actualmente, y hasta que José Fernando reciba el alta hospitalaria, Michu se hace cargo en solitario.

La última vez que vimos a José Fernando públicamente fue el pasado mes de febrero en la celebración del cumpleaños de su hermana, Gloria Camila, que tuvo lugar en un conocido local de la capital madrileña. Durante la fiesta, el joven dedicó unas tiernas palabras a la ex colaboradora de Mediaset. «Quería expresar mis sentimientos hacia ti, Gloria. Me has estado apoyando toda mi vida, durante muchos años. Nunca me has dejado solo, siempre me has apoyado en todo», expresó. Pues es de sobras conocido que los hermanos mantienen una relación muy estrecha y especial.

Tanto, que en las múltiples idas y venidas de José Fernando con Michu, Gloria no ha dudado en posicionarse públicamente a favor del natural de Colombia. «Con Michu no me llevo bien ni tampoco mal. Es indiferente para mí. Si ella tiene que hacerse exclusivas o portadas hablando de mí, pues adelante. Al fin y al cabo es por lo que está aquí, ¿No? Por ser la novia de mi hermano», llegó a decir Gloria Camila.

La boda de Michu y José Fernando, ¿Aplazada o cancelada?

En los últimos años, Michu ha afirmado que en sus planes más inmediatos estaba pasar por el altar con José Fernando. No obstante, habría sido la complicada situación de él, el motivo por el que la habrían atrasado en reiteradas ocasiones. «Me estoy planteando conceder una exclusiva porque Jose me ha dado permiso para hacerlo y contar cómo nos ha afectado todo esto. Para nosotros ha sido duro conocer esta decisión judicial. Ahora tengo que buscarme la vida sola otro año más», expresó el pasado mes de junio Michu al diario La Razón.