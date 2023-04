Ana María Aldón y José Ortega Cano, juntos en la Comunión de su hijo

Desde que Ana María Aldón (45) y José Ortega Cano (69) confirmaran que habían iniciado el proceso de su divorcio, han sido pocas las veces en las que han aparecido juntos públicamente. Este sábado, lo han hecho con motivo de la Primera Comunión de su hijo en común, José María Ortega (10). La ex pareja ha llegado junta y de la mano de su hijo, sonriendo ante las cámaras y demostrando que ambos mantienen una relación cordial por el bienestar del menor. De hecho, fue hace escasos días cuando el diestro se pronuncio al respecto de la relación actual que mantiene con la madre de su hijo. «Somos personas y tenemos que respetar a José María, al pequeño, que está muy grande, él es la joya de la casa y tenemos que respetarle (…) yo trato que la vida sea amable», expreso durante su visita a la exposición de Alberto R. Serrano en Casa de Vacas.

Para la ocasión, Ana María ha apostado por un traje de dos piezas compuestos por un pantalón plisado, estilo palazzo, y una blusa sin mangas con flecos, que ha llevado por dentro del pantalón.

A la celebración han acudido buena parte de la familia de la sanluqueña, como su hija fruto de su primer patrimonio, Gema Aldón (22), además del hijo del diestro, José Fernández Ortega (30), y su hermana, Mari Carmen Ortega, junto a su marido, Aniceto, hombre de máximo confianza del viudo de Rocío Jurado. La gran ausente de este día ha sido Gloria Camila Ortega (27), quien según ha comunicado ella misma en redes sociales, se encontraba realizando un examen. Pues cabe recordar, que la hija del torero anunció el pasado mes de marzo que iba a comenzar a estudiar Derecho en la universidad.

«Sí, empiezo ahora a estudiar Derecho y la verdad es que es muy importante en la vida. Derecho necesitamos saberlo todos, a la hora de comprarte una casa, un coche, un contrato, la baja de algo (…) Para todo se necesita y como también me estoy haciendo un máster con todo lo que está pasando en el exterior y alrededor de mi vida, me ha gustado, considero que es un plus para mí», reveló.

Tampoco ha acudido a Conchi, la otra hermana del diestro, con quien Ana María Aldón protagonizó el pasado mes de diciembre un brutal enfrentamiento en directo, después de que la diseñadora contara cómo vivió el encierro de su marido, José Ortega Cano, en prisión, cuando su hijo era un bebé. «Jamás he hablado detrás con nadie. Estoy harta. En mi vida he vivido de esto, ni quiero vivir de la televisión. Jamás hemos hablado con nadie. He respetado el matrimonio de mi hermano con Ana María. Lo haré siempre. Ya está bien. Yo soy Ortega Cano, una familia que se ha dedicado a trabajar siempre», dijo Conchi. «Yo no he hablado de la familia de Ortega Cano. He hablado de mi familia, la que tengo con mi marido. Me estás amenazando a mí, ¿o qué?», aclaró la ex Superviviente.

Divorcio de mutuo acuerdo

Ana María Aldón y José Ortega Cano firmaron su divorcio el pasado mes de enero tras varios meses de polémicas y enfrentamientos públicos. «No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar y ya está. No he querido quedarme en la casa. No hay mucho más que escudriñar», expresó la gaditana.