Carlos Herrera rompe a llorar por Rocío Jurado ante Rocío Carrasco

Durante casi dos décadas, Rocío Carrasco ha estado alejada del foco mediático, viviendo su vida en el hermetismo más absoluto. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando tomó la decisión de protagonizar su propio documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Después llegó, En el nombre de Rocío y sus numerosas intervenciones en Sálvame, pero con el tiempo y después de haber vuelto a la esfera pública se mantuvo en un segundo plano. Sin embargo, este jueves, ha reaparecido en Lazos de sangre, de TVE para rendir un sentido homenaje a su madre. Durante esta intervención televisiva, se ha destacado el papel de Rocío Jurado y cómo nació una de las artistas más importantes de nuestro país y del impacto que ha tenido su arte y música en la cultura.

Rocío Carrasco en ‘Lazos de sangre’ / RTVE

La emoción de Carlos Herrera

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando Rocío Carrasco no ha podido evitar emocionarse al recordar la muerte de la intérprete de Se nos rompió el amor. Quien también ha roto a llorar ha sido Carlos Herrera. «El día que se fue yo estaba en el coto de Doñana, caminando por la ronda de Sanlúcar hacia El Rocío. Un 10 de junio. Recuerdo que levanté mis cosas y me fui hacia la aldea solo para poder escribir el artículo más conmovido o de los más conmovidos que he escrito en mi vida. Lo escribí con el corazón. En el nombre de Rocío, la que siempre habita esos interiores secretos», ha dicho, señalándose al corazón. «Te quiero», le ha respondido Carrasco con un nudo en la garganta. «Yo también», le ha contestado el comunicador.

Mercedes Milá le ha traído un regalo a Rocío Carrasco. Algo que perteneció a su madre. #LazosRocío pic.twitter.com/rnmld1WwNP — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 15, 2023

Después de este emocionante episodio han continuado la conversación y, entre risas, bromearon sobre la paternidad de Rocío Carrasco. «Yo no sé si soy hija tuya, del Carrasco o del Quintero porque eso que tenía contigo, el Carrasco y el Quintero yo no lo entiendo», ha comentado en clave de humor la invitada. «Nos quería de forma diferente. A tu padre lo quería muchísimo y Jesús y yo éramos muy fieles, confidentes y amigos de Rocío. Nos contaba cosas, muchas de las cuales nos llevaremos a la tumba», ha reconocido el locutor.

El zasca de Rocío Carrasco a Antonio David Flores

Durante esta reaparición de la empresaria, también ha habido un zasca a su ex marido, Antonio David Flores. Y es que, en el programa la cantante Tamara cantó en directo uno de los temas más conocidos de Rocío Jurado: Ese hombre en cuya letra se puede oír lo siguiente:»Necio, estúpido engreído, enano y rencoroso». En el debate, los colaboradores han comentado a qué persona podría dedicar la letras de esta canción. Muchos han apuntado que podría estar dedicada a Pedro Carrasco, su ex. Sin embargo, Rocío Carrasco lo ha negado. En ese momento Rocío ha espetado: «Esa canción no era para Pedro, es que mi madre era futoróloga e hizo la canción para después. Ese enano rencoroso».