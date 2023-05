Nacho Cano ha sido el último en visitar el programa de Bertín Osborne y se ha sincerado con el presentador sobre su trayectoria profesional, la relación con su hermano, José María Cano, el grupo Mecano, sus últimos años y también sobre el papel que han tenido determinadas personas en su vida.

El artista ha hablado, entre otras cosas, de la participación de Penélope Cruz en un videoclip del trío Mecano y cómo a partir de ese momento despegó la carrera de la de Alcobendas. Bertín ha preguntado a Nacho Cano si era cierto que él fue el que descubrió a Penélope, algo que el músico ha afirmado rotundamente: «Quería hacer el vídeo de La fuerza del destino y un amigo mío me dijo que me lo hacía. Él hizo un ‘casting’ de chicas jóvenes que empezaba y apareció Penélope», ha contado Nacho Cano que ha revelado que cuando vio a Penélope le dijo que iba a ser la actriz más importante del mundo. El músico ha comentado que ahora, pasado el tiempo, lo piensa, y no llega a entender cómo se le ocurrió decirle eso, pero la realidad no solo es que Penélope Cruz protagonizó el vídeo, sino que, además, se ha convertido en una de las actrices más importantes del mundo.

El artista ha contado que el vídeo estuvo en los primeros puestos de las listas durante varios meses y que, además, tiene un récord Guinness por álbum que más semanas estuvo de la historia: «Durante 7 u 8 meses la gente todos los sábados veía a Penélope en el vídeo de La fuerza del destino», ha revelado.

Años más tarde, Nacho Cano comenzó una relación con Penélope Cruz: «Estuvimos como seis años», ha explicado el músico, que asegura que esta relación significó mucho para él. «Cuando acabó Mecano nos fuimos a vivir a estados Unidos, allí ella empezó a hacer sus movimientos en Los Ángeles y yo le tengo cariño, un respeto y admiración. Nos llevamos muy bien», ha asegurado Nacho Cano, que recalca que siente una gran admiración por todo lo que ha logrado la de Alcobendas con su esfuerzo.

El artista ha hablado también de cómo fueron sus años con Mecano y de la vorágine que vivió: «Fueron unos años en los que no había medida, no teníamos tampoco información. De hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Fueron unos años de mucho traqueteo. Nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin», ha cotado el músico de sus coqueteos con las drogas. «Hans me metió en un sitio. Estuve ahí unos días y cuando salí me fui a un museo a ver a Tutankamón. Me puse delante un rato y cambió todo. Desde ahí, nada de drogas ni estupefacientes. Probé todo. La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos», ha recalcado.

La vuelta de Mecano

A pesar de todos los éxitos cosechados y de que Mecano se convirtió en uno de los grupos más populares del panorama español, a finales de 1991, el hermano de Nacho Cano decidió ponerle fin al grupo. Años más tarde, en 1998 volvieron unos meses, después crearon el musical Hoy no me puedo levantar, y hasta el año 2020, con motivo de la pandemia por coronavirus, no han vuelto a juntarse.

Bertín Osborne no ha dudado en preguntarle a Nacho sobre un posible regreso, y el músico ha asegurado que esta es la pregunta que más le iba a costar contestar. «No creo que vuelva Mecano, porque la vida de cada uno ya ha tirado por distintos derroteros. Y, aquello fue lo que fue, en un contexto que era el que era, quedó muy bien, en el sentido musical, y me quedo con las canciones. Éramos unos emisores de emociones, y ahí sigue», ha dicho Nacho Cano que, en cualquier caso, ha matizado, que su legado estará ahí siempre. «En el recuerdo de la gente lo que tiene que quedar es la obra, la energía y la vibración. No va a volver, porque nunca se ha ido, y porque no nos vamos a juntar los tres, porque somos unos pesados, y además no somos ingleses, que se ponen de acuerdo, y nosotros no», ha sentenciado.