París, cuna de la moda, se ha convertido estos días en el enclave idóneo para los amantes de la moda. Precisamente, en la ciudad parisina es donde se está celebrando la tradicional Semana de la Moda para presentar las colecciones de prêt-à-porter Otoño/Invierno 2023-2024. Los diferentes shows han dejado momentos para el recuerdo como ocurrió con el desfile de Dior o Louis Vuitton. Numerosas celebrities han disfrutado en primera persona de las novedades que triunfarán el próximo verano. Entre ellas, destacan Ana de Armas, Zendaya, Olympia de Grecia, entre otras.

Sin embargo, una de las citas más importantes ha tenido lugar este martes, 7 de marzo, cuando se ha celebrado el desfile de la mítica casa de Chanel. Espectáculo que no se han querido perder ni Penélope Cruz ni Carlota Casiraghi. Juntas han posado con gran complicidad luciendo looks de la maison francesa.

Para la especial ocasión, la hija de Carolina de Mónaco se ha decantado por un vestido negro lagro con el que podría disimular las curvas premamá. A principios de año, la revista Voici confirmó el que sería el tercer embarazo de Carlota Casiraghi. Sin embargo, siguiendo la política Grimaldi es más que normal que no se haya pronunciado al respecto, por lo que no hay confirmación oficial de si estuviese o no en estado de buena esperanza. Ha combinado esta prenda con un abrigo en tejido tweed en tono mostaza y unas plataformas rojas de inspiración de los 2000.

Por su parte, la actriz ha optado por vestido corto en color azul, también realizado en tweed, patrón insignia de la casa francesa. Asimismo, ha incorporado un fino cinturón negro del que han caído plumas de colores, aportando así una explosión de color al conjunto. Ha combinado este estilismo con unos stilettos negro y mítico bolso negro acolchado 2.5 de Chanel en tamaño mini.

En cuanto al maquillaje, Penélope ha optado por seguir la misma línea estilística que siempre. Ha delineado con un perfilador negro sus ojos con una ligera sombra marrón a tono con sus labios. El cabello, con pequeñas ondas naturales y un flequillo corto hacia el lado izquierdo.

No es coincidencia que Penélope Cruz y Carlota Casiraghi hayan coincidido en este desfile, ya que ambas son embajadoras de Chanel e incluso han llegado a desfilar como modelos para la marca. En el caso de la intérprete, lo hizo en el show de despedida a Karl Lagerfeld y Carlota lo hizo montada a caballo en su presentación de Alta Costura Primavera/Verano 2022. Ambas han posado en el front row muy cómplices y han podido disfrutar de las que serán las nuevas tendencias que marcarán los ritmos de la moda la próxima temporada, que está a la vuelta de la esquina.

Aunque Penélope Cruz y Carlota Casiraghi captaron gran atención, no fueron las únicas presentes en el desfile. También se dejaron ver por el lugar las hermanas Sofia y Nicole Richie y las actrices Dianna Agron y Alma Jodorowsky, entre otros VIP.