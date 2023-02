Completa tus looks con los pendientes ‘low cost’ al más puro estilo Carolina de Mónaco en los años 90

Al igual que lo fue su madre, Grace Kelly, en su día, Carolina de Mónaco se ha consagrado como todo un icono de estilo tanto dentro como fuera de sus fronteras. La hermana del príncipe Alberto no solo ha sabido estar a la altura de las circunstancias siempre que ha tenido que acompañar al soberano en lo que a lo institucional se refiere, sino también en el ámbito fashion. Y es que, si algo caracteriza a la hermana de Estefanía de Mónaco es su exquisito gusto a la hora de vestir, marcado por la elección de accesorios clave como por ejemplo los pendientes.

A lo largo de los años y siempre que ha aparecido de manera pública, Carolina ha mostrado un sinfín de variedades de pendientes para todos los gustos que han resultado de gran atractivo para sus seguidores. Y es que, aunque concretamente los suyos sean piezas de coleccionistas y probablemente uno aptas para cualquier bolsillo, existen otras opciones mucho más asequibles y que, sin embargo, podrían encandilar a la madre de Carlota Casiraghi perfectamente. Estas no son otras que las alternativas que ofrece Customima en su catálogo, las cuales son asequibles e ideales tanto para situaciones cotidianas como para otras que requieran más elegancia.

En primer lugar, si te gustan los maxi earcuff, esta firma te trae la solución. Sin duda alguna son unos pendientes modernos a la par que arriesgados que han sido utilizados varias veces por Carolina y que cubren todo el oído y suelen presentar diseños creativos, habiéndose coronado como un must have que no puede faltar en cualquier look y que están disponibles por un precio que gira en torno a los 250 euros. Por otro lado y en tamaño grande, también puedes encontrar maxi aros dorados. Una elección atemporal que ya ha sido utilizada por la princesa en varias ocasiones tanto en forma redonda como en otras formas geométricas, lo que los convierte en un accesorio versátil y perfectamente combinable con outfits de día o de noche por un precio de 120 euros.

En cambio, si prefieres un estilo más clásico y fiel a la antigüedad sin caer en los convencionalismos, tus mejores aliadas serán las perlas. Cabe destacar que estas piezas siempre han sido un reclamo para todos los miembros de la realeza, pero Carolina fue más allá al lucirlas en su máximo tamaño y aportándolas así un toque actual y rejuvenecedor que no pasaba desapercibido. Algo que Customima ha clonado a la perfección para sacar a la luz unos pendientes de perla por valor de 115 euros que serán tus perfectos compañeros de vida, totalmente válidos para días que requieran cierta sofisticación como para otros más cotidianos en los que quieras que este accesorio pase desapercibido para dar énfasis al maquillaje o al traje. Si algo está claro, es que la página web de Customima puede tener la solución a tus problemas fashion.