No es Penélope Cruz una de esas celebridades que acostumbre a ser noticia por el contenido de sus redes sociales. Claro que siempre hay una excepción que confirma la regla y así ha quedado de manifiesto en la última ocasión. La actriz de Alcobendas se ha convertido en todo un fenómeno en la red gracias a la última publicación subida a su cuenta de Instagram. En ella se le ve como protagonista de la portada de Dust Magazine. La publicación británica ha querido contar con nuestra actriz más internacional, regalando así uno de los semidesnudos más sensuales de Pe en los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Ataviada con tan solo un short lencero de su firma de confianza -Chanel-, Penélope le desea una «Feliz Navidad» a su legión de seguidores en la red social, compuesta por más de 6 millones de cuentas. Un posado arrebatador y que ha cautivado a varios rostros conocidos, que no han dejado pasar la oportunidad de comentar en el timeline de la foto. Desde Úrsula Corberó a C. Tangana, pasando por Aitana Ocaña, Chanel Terrero o hasta la mismísima Cindy Crawford.

Abundan las reacciones con corazones y no es para menos puesto que la oscarizada actriz española no suele regalar momentos tan sugerentes como el que ha concedido a la publicación inglesa. La imagen no para de cosechar likes y en unas horas ya se aproxima a la nada desdeñable cifra de 300.000, lo cual habla a las claras del impacto que está teniendo.

Penélope Cruz, ¿photoshop sí o no?

Suele suceder que en las redes sociales de los famosos se arma un improvisado debate en la línea de comentarios entre los que piensan que este tipo de fotos son naturales y los que apuntan a retoques estéticos para sacar al personaje favorecido. En ningún caso se podría asegurar que Penélope Cruz ha sido beneficiaria de ellos pero lo cierto es que muestra una imagen estupenda a sus 48 años, recordando a la actriz que empezó a maravillar al mundo con tan solo 18 años de la mano de Pedro Almodóvar, en films inolvidables como Jamón, Jamón.

El debate se ha instalado en la red y hay comentarios de fans que así lo atestiguan: «Muchas de estas fotos han sido photoshopeadas. ella es súper guapa pero no podemos negar que la foto está manipulada con ordenador», alerta una follower, mientras que otro ironiza con su edad «¿Tiene 14 años?».

Como quiera que sea, la mujer de Javier Bardem mostró abiertamente su rechazo a la manipulación de imágenes en medios de comunicación. Lo hizo durante un evento de belleza en 2014, cuando se pronunció muy rotundamente sobre este asunto: «Me alegra que a estas firmas de cosmética cada vez les controlen más el retoque de las fotos para que no te conviertas en un muñeco. No quiero ver una foto mía que enseñe una mentira».

Penélope Cruz cierra de este modo un año 2022 muy bueno para ella en lo personal y en lo profesional. Ha estrenado películas como En los márgenes, L’Immensità o Competencia oficial, fue nominada a los Oscar y ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía.